Alberto Mezzetti/ Sarà eliminato? Nonostante la nomination per molti sarà il vincitore (Grande Fratello 2018)

Alberto Mezzetti, sarà eliminato? Nonostante sia in nomination per molti è considerato come il favorito per la vittoria finale. Intanto prende le distanze da Aida. (Grande Fratello 2018)

Alberto Mezzetti, Grande Fratello 2018

Alberto Mezzetti ha preso ormai le distanze dalla sua precedente alleata al Grande Fratello 2018, Aida Nizar Delgado. La spagnola avrebbe ferito ampiamente il Tarzan di Viterbo, accusandolo in più di un'occasione di essere finto e fin troppo maleducato. Per questo Alberto avrebbe preso in via definitiva un'altra strada, scegliendo di trascorrere tutto il suo tempo con l'amico Simone Coccia Colaiuta. Un legame che di certo giova a quest'ultimo, data la popolarità conquistata da Alberto nella precedente settimana di reality. Molti supporter di Aida tuttavia non hanno visto di buon occhio il tradimento del ragazzo dai capelli selvaggi, tanto che sui social sono molti a contestare il suo cambio di rotta. Alberto invece sembra aver trovato in Mariana Falace una possibile gieffina da conquistare. Il tutto ovviamente ai fini di gioco, visto che ha precisato già nei giorni scorsi di non avere alcun interesse romantico nei suoi confronti. I due hanno anche avuto modo di parlare ieri, complice una doccia che entrambi hanno fatto fra una chiacchera e l'altra. In apparenza Tarzan ha voltuo ricevere delle conferme sul presunto interesse della napoletana, che secondo Alessia Prete potrebbe essere attratta dal modo di fare misterioso del ragazzo. Nessuna risposta da Mariana, che ha preferito sviare il discorso e sottolineare al diretto interessato di non essere ancora riuscita ad inquadrarlo del tutto come persona.

ANCORA IN NOMINATION

Alberto Mezzetti è ancora in nomination al Grande Fratello 2018, ma non è detto che gli dispiaccia. In diverse occasioni Tarzan ha infatti manifestato una certa soddisfazione con l'amico Simone Coccia Colaiuta nello stare sempre sulle spine, soprattutto per la visibilità che alla fine dà il televoto in arrivo. Sicuro e calcolatore, Alberto finora non ha svelato in modo aperto il suo carattere. L'unico dato certo è che tolleri ben poco le discussioni che sfiorano le risse e che diventa spesso ansioso, motivo che lo ha spinto a vivere la settimana precedente in costante tensione. Ha smesso forse di essere l'amico esclusivo di Aida Nizar Delgado per motivi di gioco, dopo essersi accorto che la spagnola potrebbe non portarlo molto lontano. Il loro rapporto infatti potrebbe cambiare da questa sera, ma solo nel caso in cui Simone non dovesse rimanere in Casa e Aida riuscisse a salvarsi. Alberto di contro sembra essere fin troppo sicuro di riuscire a superare anche questa nomination, così come di finire ancora nel mirino degli altri concorrenti. In realtà le dinamiche di gioco stanno cambiando in tutta la Casa e i nuovi equilibri potrebbero dare tregua al ragazzo di Viterbo.

PER ALCUNI POTREBBE VINCERE!

I fan del Grande Fratello 2018 sono sicuri che Alberto Mezzetti potrebbe arrivare anche fino alla vittoria del reality. Alcuni hanno manifestato sui social dei dubbi nei suoi confronti, per via del cambiamento repentino di atteggiamento nei confronti di Aida Nizar Delgado ed è proprio per questo che Tarzan dovrà lavorare molto per poter ritornare in pista. Manca una grossa fetta del vissuto del concorrente, finora rimasto in superficie e solo accennato in modo lieve. Come per esempio la sofferenza provata in seguito alla morte del padre, che gli ha permesso del resto di apprezzare i valori della vita. Forse l'amicizia con Simone Coccia Colaiuta non è così di supporto per l'immagine di Alberto, almeno non così come immagina. Se Tarzan dovesse rimanere nella Casa anche nei prossimi giorni, dovrebbe cambiare amicizie e dinamiche, riuscendo a dare ai telespettatori ciò che gli altri gieffini stanno prendendo sotto gamba: divertimento, allegria ed un pizzico di follia.

© Riproduzione Riservata.