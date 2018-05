Alessia Prete/ Il bacio con Matteo Gentili, che conseguenze avrà? (Grande Fratello 2018)

Nella casa del Grande Fratello 2018 Alessia Prete e Matteo Gentili si sono baciati. Sulla loro relazione aleggia il fantasma di Paola Di Benedetto, tornata single.

Alessia Prete

Alessia Prete ha eliminato ogni dubbio su Matteo Gentili al GF 15? Sembra che il bacio scattato fra i due la scorsa domenica abbia risolto alcuni dei dubbi della ragazza, almeno per quanto riguarda l'interesse romantico dell'ex calciatore. Continuano invece ad essere presenti i punti interrogativi che la ragazza si è sempre posta su Paola Di Benedetto e sulla possibilità che Matteo sia ancora legato alla sua ex fidanzata. Anche se il ragazzo ha specificato spesso di essere rimasto deluso e di aver chiuso per sempre le porte, Alessia continua a non esserne convinta. Lo dimostra le confidenze fatte alle altre ragazze della Casa, soprattutto a Mariana Falace. A differenza delle prime settimane di reality, le due gieffine hanno avuto infatti modo di avvicinarsi molto, soprattutto perché le concorrenti donna sono sempre di meno nel programma e questo le spinge a cercare di fare fronte comune. Alessia del resto non ha rinunciato alla sua esperienza personale nella Casa, anche di fronte al nuovo step del suo rapporto con Matteo. È facile infatti trovarla impegnata nella cura del suo corpo o nelle chiacchiere con le ragazze. In settimana ha confidato tra l'altro a Mariana di aver ottenuto una sua piccola rivincita sulla famiglia, per via della poca fiducia che i genitori hanno manifestato di fronte a questa sua esperienza in tv.

Il rapporto con Mariana Falace

Il GF 15 ha permesso ad Alessia Prete di uscire in modo graduale dal suo guscio, fatto di timidezza e fragilità. Grazie a Mariana Falace, è riuscita ad aprirsi di più sul fronte familiare e a raccontare alcuni aspetti del suo rapporto con i genitori. Alessia infatti viene vista come l'acida della famiglia, un aspetto che per ora nel reality sembra non essersi manifestato. Anche il rapporto con Matteo Gentili ha permesso alla ragazza di parlare di sé, del proprio passato romantico e delle precedenti esperienze. È chiaro che la concorrente sia riservata e che si lasci andare solo quando crede di avere di fronte una persona di cui ci si può fidare. Accantonata la breve lite con Aida Nizar, Alessia è tornata a sorridere come prima e ha sostituito per certi versi il compito di Baye Dame Dia come hair stylist del gruppo. Le alleanze che per ora ha creato nella Casa potrebbero però cambiare in tempo record. Cosa potrebbe succedere fra Alessia e la Falace, se gli autori decidessero di fare entrare Patrizia Bonetti nella Casa? La maschera della modella di Volvera cadrebbe in modo inevitabile e forse anche la fiducia ricevuta dal suo rapporto con Alessia.

Riuscirà a farsi conoscere?

Anche se Alessia Prete è maturata molto rispetto alle prime settimane di GF 15, la ragazza dimostra ancora di avere dei forti freni nella Casa. Lo dimostra la percezione del pubblico da casa, che non è ancora riuscito ad inquadrarla alla perfezione. Tolte le contestazioni verso alcuni gieffini del reality, i telespettatori sembrano non avere ancora un'idea precisa su Alessia. La ragazza di contro ha già il suo fandom di supporto grazie alla relazione con Matteo Gentili, ma è necessario che abbatta ancora qualche muro. Soprattutto nel caso in cui l'ex calciatore dovesse finire al televoto e perdere in sfida con un altro concorrente più forte. Sembra che fortunatamente l'esempio al negativo offerto da Lucia Orlando e Filippo Contri permetta ad Alessia di tenere sempre presente quale sia il motivo che l'ha spinta a entrare nella Casa. Il dubbio è che però non riesca a sfruttare appieno il tempo a sua disposizione per farsi conoscere dai fan del programma, soprattutto perché la diffidenza verso gli altri gieffini la rende ancora fin troppo chiusa. L'impressione è che la ragazza abbia ancora molto di sé da raccontare, ma il tempo inizia già a stringere.

© Riproduzione Riservata.