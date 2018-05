Alia Nizar/ Chi è? La sorella di Aida in tv per difenderla (Grande Fratello 2018)

Alia Nizar, la sorella della showgirl spagnola Aida è pronta a sbarcare in televisione per difendere la donna spesso troppo al centro delle polemiche. (Grande Fratello 2018)

Alia Nizar, Grande Fratello 2018

Alia Nizar ha avuto modo di togliersi un piccolo sassolino dalla scarpa per quanto accaduto alla sorella Aida Nizar, la concorrente del Grande Fratello 15 che ha saputo sconvolgere il reality. La spagnola è infatti intervenuta nella scorsa puntata di Domenica Live ed anche se non ha potuto affrontare dal vivo Baye Dame Dia, ha avuto modo di parlargli grazie al collegamento in diretta. Alia ha infatti fatto notare all'ex concorrente che in nessuna occasione ha chiesto scusa alla sorella o alla famiglia della spagnola, preferendo mettere in primo piano gli italiani. 'Non credo che mia sorella ti abbia provocato', ha aggiunto Alia, ottenendo alla fine alcune parole di rammarico da parte dell'italo-nigeriano. Voce molto simile all'uragano Aida, la sorella Alia ha avuto anche la possibilità di sorridere dell'esperienza che la gieffina sta vivendo nella Casa, soprattutto grazie all'affetto di tanti telespettatori che si sono lanciati persino in un remix musicale grazie ad una delle frasi più famose della spagnola: 'Grazie Varvara' diventerà un tormentone? Clicca qui per vedere il video di Aida Nizar.

IN DIFESA DELLA SORELLA AIDA NIZAR

Alia Nizar non può sopportare l'accusa che in tanti hanno mosso alla sorella Aida Nizar Delgado. Durante la scorsa puntata di Domenica Live, il termine 'provocatrice' è ritornato di nuovo alla luce per definire l'attuale concorrente del Grande Fratello 15, per via del suo modo di relazionarsi con le altre persone presenti nella Casa. Per Alia invece il termine non è corretto per definire la sorella, dato che ciò che viene inquadrato come provocazione riguarderebbe in realtà i tentativi di Aida di mangiare ed agire secondo i suoi desideri. Crede invece che faccia spettacolo e sia la migliore, ma non vede quella malignità che altri scorgono nei suoi modi di fare. A nulla è servita la precisazione di Barbara d'Urso sul fatto che la Nizar sia una 'simpatica provocatrice' o la verità schietta di Tonon che la concorrente spagnola 'stracci l'anima'. Alia di contro ha rievocato uno degli ultimi episodi avvenuti nel reality, quando il gruppo di gieffini ha criticato la Nizar per via delle sue scelte alimentari, come per esempio mangiare la pizza con la marmellata. Un confronto che tra l'altro ha provocato un'ondata di fuoco nei minuti successivi, spingendo Luigi Favoloso a scagliarsi contro Danilo Aquino, tacciandolo di essere il moralizzatore di turno. Non da meno Aida, che nelle ore successive ha rivolto pesanti accuse a Lucia Bramieri, affermando che fa schifo e di rovinare la Casa con la sua sola presenza. Clicca qui per vedere il video di Domenica Live.

