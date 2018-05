Amici 2018/ Ed. 17: Valentina Verdecchi e Zic, la frecciatina dopo l'eliminazione

Amici 2018, ed. 17: Valentina Verdecchi e Zic, dopo essere stati eliminati nell'ultimo serale, tornano sui social lanciando piccole frecciatine a chi li ha voluti fuori.

08 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Valentina Verdecchi

Il quinto serale di Amici 17 ha portato all’eliminazione di Valentina Verdecchi, Zic, Matteo Cazzato e Luca Capomaggi. Le eliminazioni che hanno fatto più discutere sono quelle dei due cantanti e del ballerino della squadra bianca. Dopo l’eliminazione, tutti e quattro gli allievi hanno rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Amici ringraziando tutti coloro che lavorano al talent show di Maria De Filippi. Sui social, però, Valentina e Zic hanno rotto il silenzio dove hanno lanciato delle frecciatine sottile ai professori che, sin dall’inizio della loro avventura, li hanno messi in difficoltà. Sia per Valentina che per Zic, quella ad Amici, è stata è una bellissima esperienza anche se non sono mancati i momenti difficili. Alessandra Celentano non ha mai nascosto di non considerarla la migliore ballerina della scuola e tra insegnante e allieva sono stati numerosi gli scontri. Stesso discorso per Zic che, sia durante la fase del pomeridiano e del serale, si è spesso scontrato con Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco.

AMICI 17, LE REAZIONI DI VALENTINA E ZIC

Valentina Verdecchi, nonostante l’eliminazione da Amici 17, la ballerina non ha alcuna intenzione di lasciare la danza. Tornato dal suo bambino, Valentina vuole continuare a coltivare la sua passione per la danza non volendo assolutamente rinunciare al suo sogno. “L’arte del saper vivere consiste nell' avere gli occhi di chi ne ha passate tante e il sorriso di chi le ha superate tutte”, ha scritto Valentina. Zic, invece, non ha fatto in tempo a tornare a casa dopo l’eliminazione da Amici 17 che si è rimesso subito a lavorare alla sua musica. Esattamente come gli ha consigliato Ermal Meta, Zic continuerà a fare musica sperando di trovare la sua strada. Su Instagram Stories, infatti, ha pubblicato un video in cui mostra la sua postazione dove è pronto a realizzare nuove canzoni.

© Riproduzione Riservata.