Angelo Sanzio, il Ken italiano/ Ha vietato il regolamento? Polemiche sui suoi atteggiamenti (Grande Fratello)

Angelo Sanzio, il Ken italiano

I fan del Grande Fratello 2018 hanno sollevato non poche polemiche nei confronti di Angelo Sanzio per via di una sua abitudine eccessiva. Il concorrente ha infatti trascorso anche l'ultima settimana a strusciarsi contro Filippo Contri e Matteo Gentili, arrivando anche a scherzare in modo pesante. Mani che si insinuavano negli slip dei gieffini ed una raffica di contestazioni sui social riguardo a questo comportamento poco adatto alle fasce orarie protette. Un modo di fare che persino l'ex calciatore non vede di buon occhio, dato che ha confidato ad Alessia Prete di essere esasperato da una vicinanza così forte. E se Matteo non è più disponibile per i moti di effusione di Angelo, ecco spuntare Filippo, che fra una lite con Lucia Orlando ed un allenamento, ha di certo molto più tempo libero. Del resto il romano sembra non trovare fuori luogo i gesti di Angelo, che di contro si è lanciato in grattini e carezze senza freni. In settimana, il creatore di profumi ha inoltre confidato alle concorrenti di aver fatto coming out con i genitori solo grazie al reality. La madre in particolare avrebbe avuto dei sospetti in passato, ma nulla di certo. Ecco perché avrebbe richiesto che la donna venisse supportata da uno psicologo per affrontare la clip in cui ha raccontato i suoi interessi romantici.

È IL SAGGIO DI QUESTA EDIZIONE?

Angelo Sanzio è diventato il saggio del Grande Fratello 15, come già dimostrato in precedenza. Nonostante le critiche ricevute dai telespettatori sui social durante le prime settimana, molti del pubblico adesso stanno manifestando un forte apprezzamento nei suoi confronti. La sua profondità, la capacità di analizzare ogni situazione e di essere sincero, riflessivo e leggero allo stesso tempo, gli ha permesso di conquistare sia gli altri concorrenti che alcuni telespettatori. Il suo dubbio rimane però la possibilità che qualcuno decida di mandarlo in nomination, anche se durante le chiacchere con gli altri inquilini non ha specificato chi potrebbe fare un passo simile. Per ora Angelo è riuscito a stringere dei legami sereni con tutti i ragazzi presenti nella Casa, forse meno con Danilo Aquino con cui ha avuto un leggero scontro alcuni giorni fa. Per Il Ken italiano infatti, il romano sarebbe fin troppo attento a quello che fanno gli altri concorrenti e questo atteggiamento è diventato fin troppo esasperante. In quest'ultima settimana è mancata invece una confessione in più sul passato di Angelo, che sembra essersi fermato alle rivelazioni pesanti sul bullismo fatte nella prima settimana di reality. Il gieffino ha di certo molto da dire e raccontare e le tensioni in Casa sembrano averlo spinto a rinchiudersi nel suo guscio, piuttosto che permettergli di aprirsi ancora di più.

VITTIMA DI BULLISMO NEL PASSATO

Il Grande Fratello 2018 potrebbe continuare per Angelo Sanzio, un concorrente che è riuscito a mettere a tacere le accuse di chi sui social lo ha additato per il suo aspetto fisico. Il racconto sul bullismo subito da piccolo ha colpito molto il pubblico italiano, che in pochi minuti è riuscito ad andare oltre l'aspetto fisico del Ken italiano. L'entrata in scena di Rodrigo Alves, l'unico a voler mantenere il titolo di Ken Umano, potrebbe sconvolgere presto l'equilibrio di Angelo. Oppure no, dato che a differenza del nuovo gieffino, non ha mai dato modo di apprezzare questa etichetta che gli è stata attribuita. La presenza di Rodrigo potrebbe invece spingere il concorrente a parlare di più di quanto vissuto in adolescenza, il rapporto con il proprio corpo ed il desiderio di trasformarlo grazie alla chirurgia estetica. Un punto in comune con Alves, che ha fatto la sua scelta in base ad eventi simili. Se le nuove nomination glielo permetteranno, Angelo potrebbe inoltre decidere di votare Danilo Aquino. Più volte ha fatto intendere di aver cercato di mandarlo al televoto ed alla luce della lite con Luigi Favoloso, in cui è emerso la tendenza del romano a fare da moralizzatore, potrebbe convincere il creatore di profumi a fare il passo successivo.

