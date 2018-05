BARBARA D'URSO/ Il caso "Baye Dame": i web contro visibilità dopo l'espulsione (Grande Fratello 2018)

Barbara d'Urso, una nuova possibilità per Baye Dame Dia che torna in televisione e ha l'opportunità di chiarire quanto accaduto con la showgirl spagnola Aida Nizar. (Grande Fratello 2018)

Barbara d'Urso, Grande Fratello 2018

Barbara d'Urso ha deciso di dare una nuova possibilità a Baye Dame di intervenire in tv in seguito alla squalifica al GF 15. Una scelta sofferta e dovuta all'episodio che ha reso celebre al negativo l'italo-nigeriano, ma anche collegata alla presenza della sorella di Aida Nizar in studio. Anche se in collegamento e non seduto sul divanetto, l'ex gieffino ha ricevuto una nuova tirata d'orecchi dalla conduttrice. Per Barbara infatti è stato difficile prendere l'amara decisione di cacciarlo dalla Casa, dato che lo ha scelto personalmente come concorrente ed era sicura che la sua storia, il suo passato, potessero permettere al reality di affrontare determinate tematiche scottanti e attuali. Così è stato, ma in modo diverso da come la timoniera lo aveva immaginato. E quanto fatto da Baye Dame ha toccato un nervo scoperto della d'Urso sotto molti punti di vista, sia perché il volto di Canale 5 lotta da anni contro la violenza sulle donne, sia perché proprio per questo particolare è stata attaccata sui social dai telespettatori. Un coro di contestazioni che, va ricordato, è dovuto anche alla scelta della produzione di non prendere immediati provvedimenti contro Baye Dame, ma di attendere la diretta.

LA POLEMICA SUI SOCIAL NETWORK...

Continua la polemica sui social contro Barbara d'Urso, che agli occhi di molti avrebbe dovuto oscurare del tutto, televisivamente parlando, Baye Dame Dia. L'ex concorrente ha infatti avuto la possibilità di intervenire sia in studio, subito dopo la diretta, sia a Domenica Live. I fan più accesi ipotizzano tra l'altro che non sarà l'ultima volta che l'ex gieffino comparirà in uno dei programmi della d'Urso. 'Ricordati che tutti gli squalificati in passato sono stati banditi dalle trasmissioni', sottolinea un telespettatore nei commenti su Instagram, al di sotto di una foto che vede la d'Urso al fianco della Senatrice Stefania Pezzopane. Il pubblico infatti non ha digerito la scelta della timoniera di dare comunque voce a Baye Dame, dato che come ricordano in molti, nelle precedenti edizioni altri concorrenti, come Clemente Russo, non hanno avuto la stessa possibilità. Contestazioni che del resto provengono non solo dagli haters della d'Urso, ma anche da suoi fan accaniti e da opinionisti del suo studio. Karina Cascella in prima fila, che a Domenica Live non ha di certo risparmiato aspre critiche all'italo-nigeriano e che si augura di vedere presto eliminato anche un altro dei concorrenti individuati nel famoso branco, Luigi Favoloso.

