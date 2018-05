BARBARA IPPOLITI, EX MOGLIE DI SIMONE COCCIA / Chi è? "Stefania Pezzopane lo sa che non paghi gli alimenti?"

Barbara Ippoliti, ex di Simone Coccia Colaiuta, ha tuonato contro l'inquilino del Grande Fratello 15, reo di non avere corrisposto con regolarità il mantenimento a suo figlio.

08 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Simone Coccia e Stefania Pezzopane

Una vera e propria bufera si è abbattuta di recente su Simone Coccia Colaiuta, accusato dalla sua ex moglie di non aver provveduto a pagare con regolarità gli alimenti di suo figlio. Barbara Ippoliti, questo il nome della 31 enne aquilana che si è scagliata contro l'inquilino della casa di Cinecittà, ha infatti recentemente inviato una lettere al settimanale Di Più, dove, otre ad accusare il concorrente del Grande Fratello 15, ha tirato in ballo la sua attuale fidanzata, l'Onorevole Stefania Pezzopane. "Lo sa la Pezzopane che non paghi gli alimenti per il mantenimento di tuo figlio?", si legge infatti fra le pagine del noto settimanale, "il 21 maggio ti aspetto in tribunale, per discutere davanti al giudice la nostra situazione e le tue mancanze di padre. Spero ti facciano uscire per una cosa così importante". La Ippoliti, che nel terremoto del 6 aprile del 2009 ha perso tutto, oggi vive con suo figlio Loris, un bambino di 11 anni, nel progetto C.a.s.e. destinato ai terremotati; tuttavia ci tiene a precisare di non volere nulla per sé: il suo intento, infatti, è solo quello di far rispettare quanto disposto dai giudici per suo figlio.

LA RISPOSTA DI STEFANIA PEZZOPANE

Barbara Ippolito, ex moglie di Simone Coccia Colaiuta, ha recentemente tuonato contro il noto gieffino, reo non averle corrisposto con regolarità il mantenimento di suo figlio con la scusa di non avere alle spalle una situazione lavorativa stabile. La donna, nella lettera a Di Più, si è rivolta anche all'ex senatrice Stefania Pezzopane, alla quale ha sottoposto il suo caso con la speranza di ricevere risposta: "State insieme da 4 anni e io non ho mai avuto il piacere di conoscerla, mi piacerebbe chiederle cosa pensa della nostra situazione, delle difficoltà e delle ristrettezze in cui ci stai costringendo a vivere". La replica dell'onorevole, ospite dell'ultimo appuntamento di Domenica Live, non si è fatta attendere: "Quando uscirà dal Grande Fratello Simone darà molto lavoro ai suoi avvocati, persone che non si fanno ne vedere ne sentire da anni si permettono di dire certe cose perché lui ora è lì e non può difendersi. Non conosco l’ex moglie di Simone, ma conosco Loris, il figlio, l’ho incontrato molte volte e lui ha il mio numero di telefono".

