Ballando con le stelle 2018/ Giovanni Ciacci svela la sua dieta: la vittoria sarà sua?

Ballando con le stelle 2018: Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro hanno conquistato la finale e punta alla vittoria, l'esperto di costume di Detto Fatto svela i segreti della sua dieta.

08 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro; Gessica Notaro e Stefano Oradei; Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale; Giaro Giarratana e Lucrezia Lando; Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, Cesare Bocci e Alessandra Tripoli sono le sei coppie finaliste di Ballando con le stelle 2018 che sabato 19 maggio si contenderanno la vittoria. La grande favorita resta la coppia formata da Gessica Notaro e Stefano Oradei, quotata a 1.50. Seguono Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina quotati a 6.00 e Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro la cui vittoria è data a 7.00 così come quella di Giaro Giarratana e Lucrezia Lando. La vittoria di Cesare Bocci e Alessandra Tripoli è data a 10.00 mentre quella di Nathalie Guetta è quotata a 50.00.

LA DIETA DI GIOVANNI CIACCI

Giovanni Ciacci non ha alcuna intenzione di arrendersi e fermarsi ad un passo dalla vittoria finale. Insieme a Raimondo Todaro, ha vissuto una splendida avventura a Ballando con le stelle 2018. Grazie al programma di Milly Carlucci, Ciacci ha ritrovato anche la sua forma migliore. Con l’allenamento e una dieta ferrea, l’esperto di costume di Detto Fatto ha perso trenta chili. Ai microfoni del settimanale Di Più Tv, Ciacci ha svelato i segreti del suo regime alimentare studiato per lui da un professionista. Ciacci è dimagrito mangiando solo carne o pesce, tutti i giorni e verdura a volontà abolendo pane e frutta mangiando solo pasta integrale. La dieta è formata da varie fasi. Durante la prima fase, a colazione beveva solo un bicchiere d’acqua con un integratore. A pranzo, invece, mangiava solo un’insalata verde, condita con un solo cucchiaio di olio di oliva, senza sale e aceto. “Potevo arricchire questa insalata con un finocchio crudo o con verdure lesse, purché fossero di colore verde. Insomma, a pranzo mangiavo solo verdure verdi, però senza limiti di quantità: potevo mangiarne finché ero sazio”, ha spiegato Ciacci. Anche la seconda fase è durata un mese e mezzo durante la quale, a pranzo, al posto dell’insalata, mangiava solo dei legumi lessati o della pasta integrale. “La pasta, però, non poteva essere condita con sughi tradizionali, ma solo con verdure verdi crude o lesse” – ha spiegato Ciacci. Nella terza fase può mangiare tutti i tipi di verdura e, una volta a settimana, può mangiare una pizza. “La terza fase non ha un limite di tempo: durerà fino a quando sarò soddisfatto del peso che avrò raggiunto. Solo allora inizierà la fase quattro, in cui il dietologo mi prescriverà la dieta di mantenimento per non riprendere i chili perduti”, ha concluso Ciacci.

© Riproduzione Riservata.