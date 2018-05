Baye Dame Dia / Ci sarà il chiarimento con Aida? (Grande Fratello 2018)

Baye Dame Dia, stasera ospite in studio il concorrente eliminato dal reality show tornerà a parlare in collegamento con la casa con Aida Nizar? (Grande Fratello 2018)

Baye Dame Dia, Grande Fratello 2018

Baye Dame Dia ha molta strada da fare per poter recuperare quanto accaduto al Grande Fratello 15. Il pubblico televisivo si è scagliato in massa contro l'ex concorrente italo-nigeriano, che a causa dell'aggressione verbale ad Aida Nizar ha dovuto lasciare il reality. A Verissimo, Baye Dame ha avuto modo di condividere quella fetta del suo passato che ha solo accennato all'interno del reality e motivo che lo aveva reso alla fine interessante durante i casting. Nell'intervista a Silvia Toffanin, l'ex gieffino ha infatti sottolineato come l'insulto più brutto ricevuto sia stato 'scimmia', detto dai compagni di scuola. La sua reazione è stata in qualche modo obbligata: 'Potevo solo ridere' ha svelato con la voce rotta dall'emozione. Per Baye Dame si è concluso un capitolo importante al Grande Fratello, il suo più grande sogno. Lo stesso che alla fine è diventato un incubo, anche se a differenza di altri ex concorrenti più bacchettati per episodi simili, può contare sulla presenza negli studi televisivi di Barbara d'Urso. Una presenza a margine, certo, ma comunque significativa per non escludere del tutto dal mondo del piccolo schermo il concorrente che agli occhi di tutti avrebbe potuto persino aspirare alla vittoria.

LE CRITICHE MAL DIGERITE

Le critiche ricevute dal pubblico non sono state digerite da Baye Dame Dia, che già nell'ultima diretta del Grande Fratello 15 è stato etichettato come una persona che odia le donne. Il tutto sempre dovuto all'episodio grave che si è verificato nella Casa, dove a causa di un tiramisù, l'italo-nigeriano si è scagliato con rabbia contro Aida Nizar. A nulla sono servite le sue giustificazioni in puntate ed anche in seguito, riguardo alle provocazioni continue subite dalla spagnola. In seguito alla sua uscita di scena, Baye Dame continua a ritornare fra i discorsi degli attuali concorrenti della casa, che sembrano continuare a vedere lo stesso episodio con occhi molto diversi rispetto ai telespettatori da casa. Sia in positivo che in negativo: Baye Dame viene ricordato con affetto da Lucia Orlando, ormai rinchiusa nel suo letto dopo il distacco con l'amico. E con rammarico da Filippo Contri, che non è riuscito ad esprimere il proprio pensiero a favore dell'ex gieffino. Luigi Favoloso lo scorso sabato sera, subito dopo la sfuriata con Danilo Aquino, ha infatti ribadito come quasi nessuno sia riuscito a difendere davvero la figura di Baye Dame. Colui che dovrà pagare di sicuro ancora a lungo per quanto avvenuto nella Casa.

L'ELIMINAZIONE DI PATRIZIA BONETTI

Avere Patrizia Bonetti al proprio fianco è stata forse una magra consolazione per Baye Dame. La concorrente bolognese è stata eliminata infatti dal Grande Fratello 15 nella stessa serata dell'espulsione del gieffino italo-nigeriano. Fra i due i rapporti non sono iniziati al meglio, a causa della famosa scena con gli occhiali fatti con la mollica di pane. Eppure a distanza di settimane erano riusciti a trovare un loro equilibrio e sembrano persino essere riusciti a trovare un nuovo nemico in comune da abbattere: Mariana Falace. Durante la puntata di Domenica Live, Baye Dame ha infatti sottolineato all'amica che non è solo la modella partenopea a cercare con insistenza le attenzioni di Luigi Favoloso, che ha vissuto un flirt significativo con la bolognese. Lo stesso ex fidanzato di Nina Moric ha sembrato gradire la vicinanza della concorrente napoletana, particolare che a Baye Dame non è sfuggito di certo ed in cui ha lasciato intendere di vedere qualcosa di più di un semplice interesse di gioco.

