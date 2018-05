Bryan cambia squadra, Amici 17/ Perché? Dalla Blu alla Bianca: il motivo della decisione del ballerino

Bryan Ramirez cambia squadra ad Amici 17 e passa da quella Blu alla squadra dei Bianchi. Per quale motivo? "Per potermi confrontare con una ballerina come Lauren"

08 maggio 2018 Anna Montesano

Bryan Ramirez al serale di Amici 17

Colpo di scena nella scuola di Amici 17. Nella due squadre arriva infatti un altro cambiamento. Con l'eliminazione di entrambi i ballerini rimasti, Valentina e Luca, la squadra Bianca è infatti rimasta soltanto con tre cantanti che sono Emma, Biondo e Irama. Dall'altra parte, invece, la squadra Blu ha due cantanti - Carmen ed Einar - e due ballerini che sono Lauren e Bryan. È quindi chiaro che il vincitore del circuito danza sia proprio tra questi due ballerini. È proprio in virtù di questo che Bryan, dopo averci pensato a lungo, ha preso un'importante quanto inaspettata decisione, quella di cambiare squadra. Una proposta che la produzione accetta e che porta quindi il ballerino a svestire i panni Blu per indossare quelli di un bianco candido.

Bryan cambia squadra: ecco perché

Ma per quale motivo il ballerino ha preso questa decisione? Bryan svela di aver voluto cambiare squadra per avere modo di potersi confrontare nelle prove di danza con una ballerina, in questo caso Lauren. Bryan apprezza molto le doti dell'amica americana e le sottolinea nel corso della puntata di Amici 17 andata in onda oggi. Solo passando ai Bianchi, i due avrebbero modo di sfidarsi e mettersi bene a confronto, anche perché, se così non fosse, i ballerini rimasti potrebbero sfidare soltanto cantanti. Per equità e per aver modo di far godere al pubblico anche di sfide di danza, Bryan lascia i Blu per andare nei Bianchi. Non proprio felicissimi i compagni di squadra, che speravano di arrivare con la stessa formazione fino alla fine.

© Riproduzione Riservata.