Carmen Di Pietro/ Il selfie con l'autobus che ha preso fuoco a Roma

Carmen Di Pietro pubblica sul suo profilo Instagram un selfie con l'autobus che ha preso fuoco a Roma e sul quale viaggiava: grande paura per l'ex gieffina.

08 maggio 2018 Redazione

Grande paura per Carmen Di Pietro che, questa mattina, ha vissuto dei momenti bruttissimi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip era a bordo dell’autobus che, stamattina, ha preso fuoco a Roma. L’autobus 63 dell’Atac, l’azienda dei trasporti della capitale, ha preso fuoco alle 10 di questa mattina in via Tritone, una delle strade principali di Roma, a pochi metri da Palazzo Chigi. Tra i passeggeri c’era anche Carmen Di Pietro che, su Instagram Stories, ha postato un video in cui si mostra in preda allo spavento con il bus in fiamme alle sue spalle. L’incendio sarebbe stato scatenato da un corto circuito dell’impianto elettrico. Secondo alcuni testimoni si sarebbe sentita un’esplosione e successivamente si è alzato del fumo. L’autista è riuscito a mettere in salvo i passeggeri tra i quali c’era anche Carmen Di Pietro. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta, ma la paura è stata davvero tanta come ha spiegato la stessa Di Pietro.

CARMEN DI PIETRO, LE DICHIARAZIONI DOPO LA PAURA

Ancora spaventata per l’accaduto, Carmen Di Pietro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Leggo. “Sul pullman c’era puzza di bruciato, sono scesa e dopo qualche secondo l’esplosione. Non me l’aspettavo, per almeno una settimana non prenderò i mezzi. Sono sotto choc. I soccorsi? Mi aspettavo che arrivassero dopo due minuti, e invece c’è voluto un po'” ha spiegato Carmen Di Pietro. Scioccata, l’ex moglie di Sandro Paternostro si è mostrata in tenuta casual con gli occhiali da sole, il cerchietto in testa e l’aria spaventata e ha accompagnato i filmati con le scritte l’inferno. Fortunatamente, l’incendio non ha provocato vittime. E’ rimasta ferita solo una ragazza di 25 anni. Come fa sapere La Repubblica si tratterebbe di una commessa che lavora in un negozio in Via Tritone che sarebbe rimasta ustionata dalle fiamme.

