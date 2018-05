Cos'è il Freezetap?/ Video, al Grande Fratello 2018 i concorrenti ballano freezati!

Addio a polemiche, scontri e violenze a passi di danza? In casa arriva il freezetap e il pubblico è sicuro che sia questo il prossimo tormentone di questo Grande Fratello 2018

08 maggio 2018 Hedda Hopper

Grande Fratello 2018

Al Grande Fratello 2018 è arrivato il momento di voltare pagina, lasciare da parte polemiche e scontri e passare oltre, alla parte bella dei reality quella fatta da scherzi, giochi e risate. Questo è quello che ci aspetta nella prossima puntata del reality in onda martedì sera? Il pubblico lo spera e i primi bagliori di luce sono andati in scena proprio poco fa, nella casa quando i ragazzi sono stati freezati e poi a sostenere una "prova" che molto ha a che fare con il mondo di Barbara D'Urso. La conduttrice penserà seriamente di cambiare le cose portandole vero il ballo e tutto quello che da questo può scatutire di bello? Sembra proprio di sì almeno da quello che abbiamo potuto vedere questa mattina con il nuovo Freezetap, ma di cosa si tratta?

IL VIDEO DEL PRIMO FREEZETAP IN CASA

Tutti coloro che questa mattina non stavano seguendo la diretta su Mediaset Extra o magari sul web non sa che i ragazzi sono stati interrotti dalle loro mansioni quotidiane con quello che sembrava un normale freeze, quello che in diretta blocca i ragazzi durante sorprese o scherzi. Fin qui tutto normale se non fosse che proprio gli stessi ragazzi erano chiamati a ballare il tip tap senza muovere nemmeno un passo in realtà. Manentendo le stesse posizioni i ragazzi hanno dovuto muovere solo i balli in pieno stile tip tap e non per tutti è stato bello visto che i maschietti, soprattutto i più goffi, hanno regalato teatrini di tutto rispetto. Danilo ha rischiato di perdere l'asciugamano legato in vita mentre Luigi Favoloso non è riuscito nell'intento sembrando più un ballerino di alto genere. Grazie ai video presenti sul sito potete vedere o rivedere il video del momento per la gioia di coloro che amano il trash.

© Riproduzione Riservata.