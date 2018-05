Cristiano Malgioglio/ Aida Nizar e l'attacco a Simone Coccia (Grande Fratello 2018)

Cristiano Malgioglio, il paroliere sembra pronto a litigare con Aida Nizar dopo che questa avrebbe detto come l'uomo non sia veramente molto famoso. Cosa accadrà? (Grande Fratello 2018)

Cristiano Malgioglio, Grande Fratello 2018

Cristiano Malgioglio è pronto ad una nuova puntata del Grande Fratello 15 ed a mettere i puntini sulle i con Aida Nizar. All'opinionista del reality potrebbe non essere sfuggita infatti qualche frase di troppo della concorrente spagnola sul suo conto, convinta che non sia famoso come dice. Per Aida infatti Cristiano Malgioglio, il suo Dudu, si sarebbe in realtà ispirato per il suo look ad una star molto conosciuta nella televisione spagnola, Paco Clavel. Un cantante pop ed un artista conosciuto per aver contribuito a dare una forte spinta alla Movida del guarripop e del cutreLux, come dj leggenda di Madrid. Ad un primo sguardo è facile capire perché la Nizar creda che zia Malgy si sia ispirata alla star spagnola, dato che entrambi sfoggiano un look estroverso e delle sembianze del volto affini. E' possibile però che la concorrente venga bacchettata in diretta dall'interessato, visto che l'autore italiano, con una carriera alle spalle che inizia negli anni Settanta, ha diffuso molto dei suoi successi in Spagna fin dai tempi immemori. Sembra che l'accusa di Aida sia tra l'altro dovuta al nuovo scontro avvenuto nell'ultima puntata con l'opinionista, che non ha esitato a definirla provocatrice e richiedere che interrompesse il suo intervento in confessionale.

L'ATTACCO A SIMONE COCCIA

Cristiano Maglioglio e il talento di Simone Coccia Colaiuta sono stanti al centro dell'ultima puntata di Matrix Chiambretti. L'opinionista del Grande Fratello 15 ha infatti avuto da ridire sulle qualità del concorrente del reality per quanto riguarda la recitazione, ipotizzando in modo ironico che la fidanzata Stefania Pezzopane non sia del tutto onesta riguardo alle sue qualità. Soprattutto dopo aver visto una clip trasmessa in trasmissione, in cui è stato mostrato Simone alle prese con difficoltà e battute sul set di Lory Del Santo. Vista la fama di quest'ultima come regista, ha ironizzato Cristiano, ci sono forti dubbi sulla possibilità che il gieffino possa ispirare a diventare un attore. Clicca qui per vedere la clip di Cristiano Malgioglio. Sui social intanto si è sollevata qualche voce contraria all'opinionista, che agli occhi di alcuni avrebbe dovuto prendere con maggior forza le difese di Aida Nizar. Qualcuno ha richiesto persino sui social a Malgioglio di entrare nella Casa per consolare la spagnola e darle un po' di forza, dato che Aida sembra non riuscire ad integrarsi con il resto del gruppo. Intanto, la zia Malgy continua ad essere regina dei social, come dimostra un suo video pubblicato su Instagram in cui lo si vede impegnato nel vano tentativo di catturare un coniglietto.

