Danilo Aquino/ Difende Aida: nuova lite con Luigi Favoloso (Grande Fratello 2018)

Nella casa del Grande Fratello 2018 Danilo Aquino è stato protagonista di un'accesa discussione con Luigi Favoloso. Il tecnico ha preso le difese di Aida Nizar.

Danilo Aquino, Grande Fratello 2018

Danilo Aquino è stato fra i protagonisti del GF 15 in senso negativo negli ultimi giorni. Durante la cena dello scorso sabato, il romano ha incrociato ancora una volta il fuoco acceso di Luigi Favoloso, dal carattere così fumantino da non riuscire più a frenarsi di fronte a certi atteggiamenti. Danilo infatti ha preso posizione durante la cena, chiedendo agli altri concorrenti di non deridere Aida Nizar per evitare che si ripetesse un episodio simile a quello collegato a Baye Dame Dia. Un intervento che Favoloso non ha apprezzato e che lo ha spinto ad accusare il romano di essere un 'quaquaraqua', 'un uomo piccolo' e un moralizzatore nato. Urla e insulti non hanno smosso di un solo centimetro Danilo, che però ha deciso di non allontanarsi dalla discussione, alimentando così l'animo sempre più acceso dell'ex fidanzato di Nina Moric. Il pensiero di quest'ultimo tra l'altro è stato condiviso da Angelo Sanzio, Lucia Bramieri e Simone Coccia Colaiuta, che hanno ripetuto le stesse accuse con toni più soft. Non è un mistero che fra il tecnico e Luigi non scorra buon sangue, dato che in più di un'occasione il napoletano ha sottolineato di vedere Danilo come un disturbatore senza alcun tipo di intelligenza.

Danilo rischia la nomination?

Danilo Aquino può contare per ora sulla sola vicinanza di altri due concorrenti del GF 15. Lucia Orlando e Filippo Contri: la prima fin dal loro ingresso nella Casa, il secondo con tempistiche più lente. Filippo infatti ha cercato di difenderlo di fronte alle accuse di Luigi Favoloso, ma sembra proprio che il tecnico non sia riuscito a farsi amare dal resto del gruppo. E questo potrebbe spingerlo a ricevere presto una nomination da parte degli altri gieffini, soprattutto da parte di chi, per un motivo o per l'altro, non è riuscito a votarlo nelle precedenti puntate. Il difetto di Danilo è di certo di credere di essere un personaggio forte all'interno della Casa, non sapendo che la realtà sia all'interno che all'esterno sia molto diversa. I suoi discorsi logorroici, le sue accuse sottolineate più volte nell'arco di una stessa ora, hanno già creato qualche antipatia. Persino Lucia Bramieri ha preso le distanza dal romano e sembra che Angelo Sanzio abbia il suo nome sulla punta della lingua, pronto a nominarlo. A questi nomi se ne aggiungono tanti altri e sarebbe solo una fortuna per il romano riuscire a salvarsi nel giro di votazioni.

Il tecnico poco apprezzato anche sui social

Il GF 15 potrebbe permettere a Danilo Aquino di riuscire a distinguersi rispetto agli altri concorrenti. Purtroppo il romano continua a mettersi in primo piano rispetto agli altri e di ergersi a giudice, senza considerare i suoi stessi difetti. Non è un caso se gli altri gieffini lo considerano il moralizzatore della Casa, pronto a puntare il dito per mettere in cattiva luce gli altri. Anche il romano potrebbe finire nello stesso baratro di Lucia Orlando, dato che entrambi non sono riusciti, anche se per motivi diversi, a creare dei legami forti nella Casa. Senza considerare che la maggior parte dei telespettatori ha espresso più volte sui social un parere negativo sul tecnico, che invece crede di essere fra i più apprezzati del reality. Molti fan non hanno dimenticato che il nome di Danilo è collegato alla famosa aggressione ad Aida Nizar e che per questo era stata richiesta caldamente la sua espulsione. L'unico modo per uscire dal vortice che lo potrebbe trascinare verso il basso è cambiare strategia e pensare ad emergere per le proprie qualità, invece di cercare di denigrare gli altri per innalzare se stesso.

