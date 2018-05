Emanuela Tittocchia e Biagio D'Anelli stanno insieme? / Barbara D'Urso lancia lo scoop a Pomeriggio 5

08 maggio 2018 Anna Montesano

Nuovi scoop nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi da Roma. Barbara D'Urso affronta la notizia lanciata da un noto settimanale che vorrebbe Emanuela Tittocchia e l'ex gieffino, nonché opinionista fisso della D'Urso, Biagio D'Anelli insieme! Ebbene sì, pare sia scoppiato un flirt tra due volti che spesso vediamo a Pomeriggio 5, ma sarà confermato? Se ne parla proprio all'inizio della pagina di gossip della puntata di oggi, che vede la Tittocchia ospite. "Siamo amici da 7 anni" dichiara, poi però lo ammette dopo il servizio mandato in onda dalla D'Urso "13 anni più giovane di me? Mica sono scema!" ironizza. Il servizio intanto racconta: "Chiacchiere. abbracci e poi ancora baci. L'affascinante Emanuele, archiviata al storia con Fabio Testi, ritrova la felicità con Biagio D'Anelli. Il loro primo incontro risale a più di 7 anni fa. I due parlano, si conoscono e da lì...".

IL DRAMMA DI EMANUELA TITTOCCHIA

Qualche tempo fa, Emanuela Tittocchia è balzata al centro del gossip per aver dichiarato di aver perso un bambino avuto da Fabio Testi, cosa a lui mai svelata. “[…] E’ accaduto all’inizio della nostra relazione. - ha raccontato - Avevo un ritardo, pensavo fosse stress. Ero molto sotto pressione. Deve sapere che quando mi sono ammalata di anoressia mi è sparito il ciclo per sette anni, una cosa che può succedere in chi soffre di disturbi alimentari […]”. E aveva concluso svelando il dramma: “Purtroppo dopo qualche settimana ho perso il bambino. Mi sono colpevolizzata per questo, ho anche pensato che fosse successo per i miei blocchi o perché inconsciamente lo rifiutavo, ma poi ho saputo che succede a molte donne”.

