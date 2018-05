Eurovision Song Contest 2018/ Semifinale 8 maggio: i Paesi in gara, le canzoni e i favoriti per la vittoria

Eurovision Song Contest 2018, semifinale 8 maggio: al via la grande manifestazione musicale con l'Italia rappresentata da Fabrizio Moro ed Ermal Meta. Paesi partecipanti, canzoni e favoriti.

08 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Eurovision Song Constest 2018

Parte ufficialmente questa sera l’Eurovision Song Contest 2018 con la prima semifinale in onda su Rai4 a partire dalle 20.50 con la conduzione di Carolina Di Domenico e Saverio Raimondo. La seconda semifinale sarà trasmessa, sempre su Rai4, giovedì 10 maggio mentre la finalissima andrà in onda sabato 12 maggio, a partire dalle 20.35 su Raiuno. Durante la serata finale, le 26 canzoni in gara verranno commentate da Federico Russo e Serena Rossi. Ermal Meta e Fabrizio Moro sono i rappresentati dell’Italia all’Eurosong 2018. I vincitori di Sanremo porteranno sul palco di Lisbona il brano “Non mi avete fatto niente”. I due cantautori proporranno il brano in italiano per non perdere la forza del testo. L’Italia, insieme al Portogallo, paese organizzatore e vincitore della scorsa edizione, al Regno Unito - SuRie, "Storm", alla Spagna - Alfred e Amaia, "Tu canción", alla Germania - Michael Shulte, "You let me walk alone" e alla Francia - Made Monsieur, "Mercy" è in finale di diritto.

EUROVISION SONG CONTEST 2018: IL REGOLAMENTO

A decidere le canzoni che si contenderanno la vittoria durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2018 saranno sia i telespettatori attraverso il televoto che le giurie di ogni Paese. Da regolamento, il pubblico e le giurie non potranno votare per il proprio Paese. Il voto dei telespettatori e quello della giuria avrà lo stesso valore. Nella prima semifinale, avranno diritto di voto sia le giurie dei Paesi in gara che quelli di Portogallo, Regno Unito e Spagna. Nella seconda semifinale, invece, voteranno le giurie di Francia, Germania e Italia. Nel corso della finale del 12 maggio, i dati relativi al televoto e alle giurie verranno presentati separatamente. Solo al termine della serata verranno sommati per decretare il Paese vincitore. La giuria italiana che non potrà votare per Ermal meta e Fabrizio Moro è formata da Silvia Gavarotti (cantante soprano e docente), presidente di giuria, Antonella Nesi (giornalista dell'agenzia di stampa ADNKronos), Sandro Comini (jazzista), Matteo Catalano (autore) e Barbara Mosconi (giornalista per TV Sorrisi e Canzoni).

EUROVISION SONG CONTEST 2018: I FAVORITI

Chi vincerà l’Eurovision Song Contest 2018? Secondo i bookmakers, a portarsi a casa la vittoria dovrebbe essere Cipro che gareggia con Eleni Foureira, quotata a 3,5 con la sua "Fuego". Segue Netta Barzilai, la cantante in gara per Israele con "Toy" quotata a 4. Alle spalle c’è la Norvegia e l’Estonia le cui vittorie sono quotate a 7. Il duo italiano Meta-Moro, invece, nei pronostici dei bookmakers internazionali si piazza al nono posto. La vittoria dell’Italia è quotata tra 34 e 41. Non sempre, tuttavia, i pronostici vengono rispettati. Lo scorso anno l’Italia arrivò come uno dei Paesi favoriti con Francesco Gabbani che, con la sua Occidentali’s karma si è piazzato al sesto posto. L'Italia spera di portare a casa la vittoria grazie al messaggio forte della cantante di Meta-Moro anche se la concorrenza, quest'anno, è davvero tanta.

EUROVISION SONG CONTEST 2018: I PAESI IN GARA NELLA PRIMA SEMIFINALE

Nella semifinale in onda questa sera, questi sono i Paesi che tenderanno di conquistare un posto nella finale del 12 maggio: Azerbaigian - Aisel, "X my heart"; Islanda - Ari Ólafsson, "Our choice"; Albania - Eugent Bushpepa, "Mall"; Belgio - Sennek, "A matter of time"; Repubblica Ceca - Mikolas Jofes "Lie to me"; Lituania - Ieva Zasimauskaite, "When we're old"; Israele - Netta Barzilai, "Toy"; Bielorussia - Alekseev, "Forever"; Estonia - Elina Netšajeva, "La forza"; Bulgaria - Equinox, "Bones"; Macedonia - Eye Cue, "Lost and found"; Croazia - Franka Batelic, "Crazy"; Austria - Cesár Sampson, "Nobody but you"; Grecia - Gianna Terzi, "Oneiro mou"; Finlandia - Saara Aalto, "Monsters"; Armenia - Sevak Khanagyan, "Qami"; Svizzera - ZiBBZ, "Stones"; Irlanda - Ryan O'Shaughnessy, "Together"; Cipro - Eleni Foureira, "Fuego".

