FRANCISCO PORCELLA E ANASTASIA KUZMINA / Non si nascondono più: "Con lei c'è un feeling che va oltre la pista"

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina sono ufficialmente una coppia: dopo le parole a Ballando con le stelle, arriva anche la conferma su Novella 2000.

08 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina sono ufficialmente la prima coppia nata nell'ultima edizione di Ballando con le stelle. La notizia, che i due ballerini avevano già lasciato intendere nel corso dei quarti di finale, è stata confermata nella semifinale del programma condotto da Milly Carlucci e andata in onda lo scorso sabato. Il surfista di origine sarda aveva infatti ascoltato i commenti dei giudici, che non avevano lasciato spazio ai dubbi: "Sono felice di apprendere che ti abbiamo perso sentimentalmente ma non nel ballo", aveva affermato Selvaggia Lucarelli, rispondendo alle precedenti dichiarazioni di Guillermo Mariotto. E Roberta Bruzzone aveva chiosato, mettendo fine anche ai dubbi dei più scettici: "Li ho costretti a confessare il legame. Le italiane se ne facciamo una ragione, Francisco Porcella è impegnato".

FRANCESCO PORCELLA CONFERMA IL RAPPORTO CON ANASTASIA KUZMINA

Francesco Porcella ha confermato la sua storia con Anastasia Kuzmina anche nelle pagine di Novella 2000, dove ha chiarito le ragioni del suo prolungato silenzio: "Volevo essere cauto, anche per rispetto al lavoro che abbiamo fatto e non mi andava che ci fosse confusione tra l'intesa in gara e quella fuori". Il surfista ha quindi voluto attendere per evitare di influenzare il risultato della gara (forse però poteva attendere ancora una settimana?) ma ora non intende più nascondere il feeling con la ballerina con la quale condivide l'esperienza televisiva. Con lei infatti si sente bene, grazie ad un rapporto che va oltre il palco del talent show vip di Rai 1: "Con lei c'e` un feeling che va oltre la pista. Insieme stiamo bene e parliamo tanto, di tutto. Con Anastasia mi sono trovato in sintonia da subito: lei ha capito come prendermi e ha capito che persona sono".

