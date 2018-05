Festival di Cannes 2018/ Su la Croisette per il primo giorno della manifestazione: tutti i film in concorso

Festival di Cannes 2018, su la Croisette per il primo giorno della manifestazione: programma, tutti i film in gara. Grande attesa per i nuovi film di Matteo Garrone e Lars Von Trier.

08 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Festival di Cannes 2018

Nonostante non sia in concorso al Festival di Cannes 2018 il film più atteso è The House That Jack Built di Lars Von Trier. Questi torna alla kermesse dopo che sette anni fa era stato espulso per delle battute filo-naziste che avevano alzato un grande polverone. Il regista ha già sottolineato come questo sia il suo lavoro ''più brutale di sempre'' con protagonista Matt Dillon racconta la storia di un serial killer protagonista di dodici omicidi. La sensazione è che nonostante sia stato presentato come fuori concorso il film farà parlare molto di sé, dato che già alla vigilia del Festival di Cannes 2018 si è parlato a lungo proprio dell'attesa da parte degli addetti ai lavori per la sua messa in onda. Ci saranno anche due italiani con Matteo Garrone che porta in Dogman i fatti relativi al Canaro della Magliana, mentre Alice Rohrwacher presenta il più intimo Lazzaro Felice.

PRIMA GIORNATA, TUTTI I FILM IN GARA

Parte oggi il Festival di Cannes 2018 e andrà avanti fino al prossimo 19. Il film d'apertura della kermesse sulla Croisette è Todos lo saben di Asghar Farhadi. Il presidente della giuria sarà la splendida Cate Blanchett. Tra i film in concorso ci saranno anche gli italiani Matteo Garrone con Dogman e Alice Rohrwacher con Lazzaro Felice. Sono diversi i film attesi come quello nuovo del geniale francese Jean-Luc Godard che uscirà con Le livre d'image, l'americano Spike Lee con BlacKKKlansman e molti altri ancora. Di certo sono molti i motivi per seguire questa kermesse con tantissimi titoli interessanti, ecco tutti i film in concorso: Todos lo saben, Asghar Farhadi (Spagna, Francia, Italia); En guerre, di Stéphane Brizé (Francia); Dogman, Matteo Garrone (Italia, Francia); Le livre d'image, Jean-Luc Godard (Svizzera); Netemo sametemo, Ryusuke Hamaguchi (Giappone); Plaire, aimer et courir vite, Christophe Honoré (Francia); Manbiki kazok, Hirokazu Kore'eda (Giappone); Les filles du soleil, Eva Husson (Francia); Jianghú érnu, Jia Zhangke (Cina); Capharnaüm, Nadine Labaki (Libano); Burning, Lee Chang-dong (Corea del Sud); BlacKkKlansman, Spike Lee (Stati Uniti d'America); Lazzaro felice, Alice Rohrwacher (Italia); Trois Visages, Jafar Panahi (Iran); Under the Silver Lake, David Robert Mitchell (Stati Uniti d'America); Zimna wojna, di Pawel Pawlikowski (Polonia); Leto, di Kirill Serebrennikov (Russia); Yomeddine, di Abu Bakr Shawky (Egitto); Un couteau dans le cœur, Yann Gonzalez (Francia); Ayka, Sergei Dvortsevoy (Kazakistan); Ahlat Agaci, Nuri Bilge Ceylan (Turchia).

