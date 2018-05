Filippo Contri/ L'allontanamento di Lucia Orlando (Grande Fratello 2018)

Nella casa del Grande Fratello 15, Filippo Contri sta affrontando un un nuovo distacco da Lucia Orlando. La prima love story del reality è già giunta al capolinea?

Filippo Contri

Filippo Contri ha preso leggermente le distanze da Lucia Orlando negli ultimi giorni di GF 15. La cena organizzata dagli altri concorrenti sembrava aver acceso di nuovo la scintilla romantica della coppia, che ha dovuto invece affrontare un nuovo distacco. Sembra che al centro di tutto ci sia non sono la differenza di carattere dei due ragazzi, ma anche la volontà della commessa di non condividere determinati pensieri con il romano. Quest'ultimo del resto è abituato a parlare e al confronto, come ha sottolineato in più di un'occasione, e sente una certa freddezza da parte della commessa. Lo scorso sabato sera infatti ha rivelato a Lucia Bramieri di essere rimasto perplesso da un comportamento della ragazza, che ha preferito confidare il suo malessere a Veronica Satti piuttosto che a lui. Non è la prima volta che Filippo si ritrova a dover fare i conti con questo aspetto del flirt con Lucia e che decide di prendere le distanze per qualche tempo. Del resto la ragazza non gliele manda a dire e va a toccare un nervo scoperto del romano, ovvero la sua paura che la parentesi rosa vissuta nella Casa finisca entro breve. La forte incomprensione da entrambe le parti potrebbe compromettere del tutto il loro rapporto, visto che sembra essere uno dei valori di base di Lucia in fatto di relazioni.

Pochi amici dentro la casa per Filippo

Non stupirebbe molto se Filippo Contri venisse scaricato entro breve da Lucia Orlando. La prima coppia del GF 15 sta attraversando un periodo nero e il ragazzo sta cercando di compensare con l'amicizia con Danilo Aquino, che si rivela tuttavia fallimentare. L'amico romano ha infatti catturato l'antipatia di molti altri concorrenti della Casa e non è escluso che la vicinanza fra Filippo e il tecnico sia dovuta in realtà alla simpatia che c'è fra il ragazzo e Lucia. Non ci sono dubbi tuttavia che in caso di rottura Danilo prenderebbe le parti della ragazza piuttosto che del Superbono, che rimarrebbe così senza alcun alleato al proprio fianco. Filippo tra l'altro non ha creato legami forti nella Casa fino ad ora, soprattutto in seguito alla sfuriata fatta ad Alessia Prete, che di conseguenza lo mette forse in cattiva luce anche con Matteo Gentili. Dalla sua parte solo Veronica Satti, ma anche quest'ultima, come Danilo, non esiterebbe a prendere le parti di Lucia. Filippo ha ancora molto di se stesso da mostrare non solo agli altri abitanti della Casa, ma anche agli italiani. Il suo carattere attento alla leggerezza lo ha reso per ora poco interessante agli occhi italiani, che finora lo hanno in qualche modo premiato solo ed esclusivamente per la sua storia d'amore con la romana.

Filippo cambierà strategia?

Filippo Contri dovrebbe stravolgere del tutto il suo gioco al GF 15 e riuscire a creare dei rapporti forti, intimi, con almeno un altro dei concorrenti presenti. L'impressione dall'esterno è che manchi una grossa fetta del dietro le quinte del romano, attento a non lasciare trapelare troppo del suo passato e della sua esperienza personale. Solo cambiando questo modo di affrontare la Casa, forse anche con il rischio di esporre la propria fragilità, potrebbe riuscire a superare l'indifferenza con cui fino ad ora viene visto all'esterno ed all'interno della struttura del reality. Sembra tra l'altro che la strategia di Filippo si concentri fin troppo sul benessere di Lucia, con l'unico risultato di andare in direzione opposta. La commessa del resto non gli ha mai chiesto un rapporto esclusivo, che di contro sta corrodendo il loro rapporto. Uscire da questo tipo di schema negativo potrebbe fare la differenza per il romano ed allontanarlo dalla possibilità di rientrare fra i sacrificabili da mandare in nomination.

