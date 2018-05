Fiorello annuncia il ritorno in tv/ "Me lo chiedono tutti, ma non mi farò pagare..."

Fiorello annuncia il ritorno in tv: lo showman, da anni protagonista delle radio, dichiara di essere pronto per un nuovo programma. Le ultime dichiarazioni.

08 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Fiorello annuncia il ritorno in tv. Lo showman, dopo essere stato uno degli ospiti principali del Festival di Sanremo 2018 dando vita ad un grande show, è pronto per tornare in tv con un programma tutto nuovo, A dichiararlo è stato lo stesso Fiorello che, con la sua ironia, si dice pronto per tornare a fare televisione per la gioia di tutti i suoi fans che, pur seguendolo con grande affetto in radio, non vedono l’ora di rivederlo in video con un programma tutto suo. “Faremo un varietà, molto presto. Potrei tornare a novembre, ma non so il giorno della settimana. Bisogna scegliere il giorno giusto. Magari il lunedì quando sono tutti a casa. Escludo il sabato, è il giorno della De Filippi”, ha dichiarato Fiorello durante il Festival della Tv e dei Nuovi Media di Dogliani. Lo showman più amato della televisione italiana spiega di dover tornare in tv perché è una richiesta che gli stanno facendo tutti: “Tornerò in tv. Me lo chiedono tutti, mia figlia, anche il mio cane”.

FIORELLO: PRESTO IL RITORNO IN TV SENZA STIPENDIO

Su quale rete tornerà Fiorello? Lo showman potrebbe tornare presto in onda con un programma studiato su di lui per mettere in evidenza il suo talento. Fiorello, però, esclude che possa tornare su Raiuno. Il motivo? La sua pigrizia. “Sono pigro, faccio cose che non m’impegnano, vicino casa. Faccio il programma per Radio Deejay da casa, l’Eur per me è troppo lontano. La mia pigrizia m’impedisce di fare cose su Rai1, troppo impegnativo. Devi pensare i monologhi. Io in tv farei me stesso” – ha spiegato lo showman che ha poi lanciato una frecciatina a tutti quelli che, puntualmente, attaccano i vip per lo stipendio che ricevono per il loro lavoro – “Ma non mi farò pagare eh. Se no i giornalisti cominciano a scrivere quanto guadagno e che è una vergogna e che sono soldi pubblici… Ma a me questa cosa mi fa impazzire, in Italia se uno fa spettacolo si pensa che non faccia un lavoro vero, che non debba guadagnare, allora lo stipendio io non lo chiedo…”, ha concluso Fiorello. Le parole dello showman sono state accolte con entusiasmo dai fans che ora aspettano solo di scoprire dove e quando ci sarà il tanto atteso ritorno di Fiorello.

