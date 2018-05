GRANDE FRATELLO 2018/ Diretta quarta puntata: chi sarà eliminato? Marco Ferri e Patrizia Bonetti in casa

08 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Barbara d'Urso, conduce il Grande Fratello 15

Questa sera, martedì 8 maggio, in prima serata su Canale 5 va in onda il quarto appuntamento con “Grande Fratello 2018”, il reality condotto da Barbara d’Urso affiancata dagli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. Dopo il successo della scorsa settimana - 4.766.000 spettatori pari al 27.2% di share - il GF torna con una serie di novità. La Porta Rossa della casa si apre per far entrare un nuovo concorrente: il “Ken umano” Rodrigo Alves. Il modello di origini brasiliane, spesso ospite nei talk show di Barbara d’Urso, è stato scelto per sostituire Baye Dame, squalificato la settimana scorsa dopo l’aggressione verbale ad Aida Nizar. “Ciao Italia! Io, Rodrigo Alves, il Ken umano entrerò nella casa del Grande Fratello e non vedo l’ora di conoscere gli altri concorrenti”, ha dichiarato Alves nella breve clip mandata in onda nell’ultima puntata di Domenica Live. Alves, che si è sottoposto a 58 operazioni chirurgiche, troverà nella casa Angelo Sanzio, anche lui diventato famoso per essere ricorso più volte alla chirurgia plastica. Come reagirà il Ken Italiano?

Patrizia Bonetti torna nella casa del Grande Fratello 2018

Ma le sorprese non finiscono qui. Patrizia Bonetti, l’ultima eliminata dal Grande Fratello, tornerà nella casa per confrontarsi con Mariana Falace e Luigi Mario Favoloso. Uscita dalla casa, la modella ha assistito da telespettatrice alle avances che Mariana ha fatto a Luigi, che nelle scorse settimane si era avvicinato proprio a Patrizia suscitando la reazione di Nina Moric: “Mi dà fastidio, ci sta provando con Luigi. L’interesse di Mariana è nato negli ultimi 4 giorni. Prima non faceva parte del nostro entourage. È palese che ci sta provando con Luigi, palese”, ha detto la Bonetti nello studio di Domenica live. Inoltre, Patrizia ha scoperto che a esserle fatale è stata proprio la nomination di Mariana: “Non me l’aspettavo da parte sua anche perché mi depistava, mi indirizzava verso le altre. Appena uscita dal confessionale accusò Veronica dicendo che era pazza, ma Veronica poi palesò il suo voto e allora gettò la colpa su Aida”.

Aida: faccia a faccia con Marco Ferri

Anche Aida Nizar riceverà una visita: Marco Ferri, ex naufrago dell’Isola dei famosi, entrerà nella casa per confrontarsi con la provocatrice spagnola, con cui ha partecipato al Gran hermano vip. Mentre Marco Ferri era in Honduras, Aida era stata ospite di Barbara d’Urso e non aveva risparmiato scottanti rivelazioni sul ragazzo: “Marco è un uomo cui piacciono le donne con tantissimi soldi, è un cagnolino cui piace tantissimo che lo portino a spasso. Marco Ferri non ha testa, si preoccupa solo del suo corpo, è maschilista”. La spagnola aveva aggiunto che Ferri era innamorato di lei: “Io sono la donna che ha detto no a Marco Ferri, non è il mio tipo, non è un uomo che mi piace, mi piacciono uomini diversi. Lui voleva una relazione con me”. Tornato dall’Isola dei famosi, Ferri aveva smentito la versione della spagnola: “Lei è stata con me al Grande Fratello Vip spagnolo per due settimane da incubo. Ero nella casa con la mia ex fidanzata, c'è stato uno scandalo perché in una notte ci siamo un po' lasciati andare”, aveva detto a Pomeriggio 5. Nella casa del GF Aida è tornata a parlare dell’interesse di Ferri nei suoi confronti e questa sera il modello avrà l’occasione di dare la sua versione davanti alla spagnola.

Chi sarà eliminato?

Non mancherà un’eliminazione nella casa del Grande Fratello 2018. A rischio sono Aida, Alberto, Luigi e Simone. Su Twitter nelle ultime ore è apparso tra le tendenze l’hashtag #adiosfavoloso, tantissimi fan del reality chiedono che l’ex fidanzato di Nina Moric esca dalla casa. “Luigi fuori, non mancherai a nessuno”, “Stasera uscirai tu mio carissimo Luigi e sarà qualcosa di FAVOLOSO” e “ Vorrei che vi accorgeste di quanto sia provocatore Luigi leggendo le sue espressioni facciali. Ha una cattiveria unica”, scrivono alcuni utenti. Inoltre Aida, tanto odiata dagli inquilini, è la favorita alla vittoria del Grande Fratello 2018, a 5 volte la scommessa su Snai, a pari merito con Alessia e Matteo. Come riporta Agipronews, doppia cifra, a 10, per Alberto e 20 per Luigi. Ultimo in lavagna, a 30, Simone Coccia.

