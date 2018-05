IL TERZO INDIZIO/ Anticipazioni puntata 8 maggio: l’omicidio di Sara Di Pietrantonio

Il terzo indizio torna in onda oggi, martedì 8 maggio, in prima serata su Rete 4: Barbara De Rossi racconta l'omicidio della 22enne Sara Di Pietrantonio.

Mercoledì 8 maggio, in prima serata su Rete 4, torna Il terzo indizio, il programma di Videonews curato da Siria Magri, già ideatrice di “Quarto Grado” e che racconta i principali fatti di cronaca degli ultimi anni come se fosse una fiction. A raccontare i fatti e ad introdurre i filmati con cui viene ricostruita la vicenda è Barbara De Rossi, voce narrante delle storie al centro delle varie puntate. In ogni puntata, viene raccontato non solo il fatto di cronaca, ma anche tutto l’iter processuale successivo. Il terzo indizio ricostruire, con massima attenzione, i casi di cronaca che hanno maggiormente diviso l’opinione pubblica con l’aiuto di attori professionisti. In ogni puntata vengono ricostruite tutte le fasi della vicenda giudiziaria in questione attraverso documenti, testimonianze e interviste. Il terzo indizio promuove la sensibilizzazione contro la violenza domestica, in particolare quella sulle donne. Da anni, infatti, Barbara De Rossi p impegnata da anni per aiutare le vittime di stalking e abusi.

TERZO INDIZIO, ANTICIPAZIONI: L’OMICIDIO DI SARA DI PIETRANTONIO

Al centro della prima puntata de Il terzo indizio c’è l’omicidio di Sara Di Pietrantonio, una studentessa di 22 anni uccisa dall’ex fidanzato Vincenzo Paduano, condannato all’ergastolo, la notte del 28 maggio 2018. I fatti partono dall’alba del 29 maggio 2016. Lungo il corso d’acqua della Magliana, a Roma, alcune persone notano un’auto in fiamme. Poco distante, i vigili del fuoco trovano il corpo semi-carbonizzato della giovane studentessa di Economia. Le indagini scattano immediatamente e portano all’arresto di Vincenzo Paduano che, secondo gli inquirenti l’avrebbe prima strangolata e poi data alle fiamme. Nel corso della serata, Il terzo indizio racconterà come un amore passionale si trasformi in tragedia.

