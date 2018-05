LE COLLINE BRUCIANO/ Su Iris il film con Tab Hunter e Natalie Wood (oggi, 8 maggio 2018)

Le colline bruciano, il film in onda su Iris oggi, martedì 8 maggio 2018. Nel cast: Tab Hunter, Natalie Wood e Eduard Franz, alla regia Stuart Heisler. La trama del film nel dettaglio.

08 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST TAB HUNTER

Il film Le colline bruciano va in onda su Iris oggi, martedì 8 maggio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola di genere western con la storia ambientata nel vecchio West che vede protagonista Trace Jordon, che in seguito all'uccisione di suo fratello per mano della gang guidata da Jack Sutton, deciderà di vendicarsi. A interpretare i personaggi principali del film troviamo attori cinematografici molto noti negli anni '50 e '60 come Tab Hunter, Natalie Wood, Eduard Franz e Frank Puglia. Gran parte della narrazione è principalmente ispirata ad un'opera romanzata da Louis L'amour, con cui la pellicola diretta da Stuart Heisler presenta moltissime congruenze. La sceneggiatura è stata affidata a Irving Wallace, noto scrittore statunitense, famoso soprattutto per romanzi come il premio e la Fontana della giovinezza. Nella versione originale il titolo del film è The Burning Hills è stato prodotto dalla Warner Bros. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LE COLLINE BRUCIANO, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Il giovane Johnny viene inspiegabilmente trovato morto in circostanze misteriose. Trace, suo fratello, non sa darsi pace per quanto accaduto e dopo aver superato il momento di forte shock per la terribile perdita, lucidamente scopre che suo fratello Johnny è stato giustiziato dalla banda capitanata da Jack Sutton, noto in città come influente imprenditore e uomo senza scrupoli. Intenzionato più che mai a meditare l'uccisione di suo fratello Trace, decide di sfidare a viso aperto Jack e, nella colluttazione che ne segue, quest'ultimo ha la peggio.

