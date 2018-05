La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 8 maggio: scoppia il caso Marco Liorni, cosa è successo?

La Vita in diretta torna in onda oggi, 8 maggio, con nuovi temi e ospiti nella giornata che Rai1 ha voluto dedicare alla memoria di Aldo Moro: scoppia il caso Marco Liorni, cosa è successo?

La vita in diretta

Mancano poche ore al ritorno in tv de La Vita in Diretta. Nonostante gli ascolti non siano mai al di sopra di Pomeriggio 5, la coppia Fialdini-Liorni è riuscita a tenere sempre la testa alta e lo stesso ha fatto anche ieri pomeriggio con un ottimo 13/14% di share ottenuto nella guerra agli ascolti, poco sotto il competitor diretto. Il programma tornerà in onda proprio nella giornata che Rai1 ha dedicato alla memoria di Aldo Moro, morto ormai 40 anni fa, con Sergio Castellitto pronto ad essere protagonista del film tv Aldo Moro - Il professore e Luca Zingaretti pronto per il suo monologo in 55 Giorni, in onda dalle 20.30 dopo il TG1. Come sempre non ci sono molte anticipazioni sulla puntata di oggi, 8 maggio, ma sicuramente i temi saranno tanti partendo dalla cronaca, passando da Aldo Moro e finendo al gossip.

IL CASO LIORNI

Rimane il fatto che, mentre il pubblico si prepara a guardare la nuova puntata, scoppia in rete il caso Marco Liorni. Il conduttore ha all'attivo ore e ore di diretta dopo sette anni passati in Rai, sembra che per lui non ci sia più posto. Nei giorni scorsi si è parlato dell'arrivo di Tiberio Timperi al fianco di Francesca Fialdini e del suo spostamento nel preserale per la conduzione di Reazione a Catena ma alla fine sembra che non sarà così, almeno in parte. Sembra che Marco Liorni debba lasciare il suo posto a Timperi ma che, in cambio, non otterrà Reazione a Catena. Alla vigilia della chiusura dei nuovi palinsesti sembra che proprio Liorni possa finire alla graticola proprio come qualche mese fa successe a Giletti.

