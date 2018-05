Loredana Lecciso/ “Al Bano lo amerò sempre, la nostra storia finita a Natale, non ci sposammo perché…"

Loredana Lecciso si confessa a Chi: “Al Bano lo amerò sempre, la nostra storia finita a Natale, non ci sposammo per via di alcuni problemi famigliari". Le parole dell'ex del cantante

La Lecciso parla dopo la fine con Al Bano - Chi

Parla per la prima volta dopo la fine della storia con Al Bano, Loredana Lecciso, e lo fa in occasione di un’intervista rilasciata al numero del settimanale Chi nelle edicole domani, mercoledì 9 maggio. «La nostra storia è finita lo scorso Natale – spiega la poliedrica showgirl - quando me ne sono andata via da Cellino. Ora mi auguro che diventiamo un esempio di genitori separati perché la separazione fra Al Bano e Romina è stata disumana, gli hanno strappato inizialmente le figlie e non voglio fargli rivivere quell’incubo e quelle angosce, voglio che sia diverso». Velate frecciatine a Romina Power quindi, con la Lecciso che ammette comunque di non voler fare la guerra all’ex moglie del cantante pugliese: «Le nostre età sommate fanno 113 anni, non siamo ragazzine, se fossimo in guerra per Al Bano qualcuno dovrebbe chiamare il 113, ma quello vero».

“NON CI SPOSAMMO PER PROBLEMI FAMIGLIARI”

Tantissime le cose scritte sui giornali nelle ultime settimane circa la storia d’amore finita fra i due, ma fra le tante chiacchiere, anche qualche bugia: «Ha dichiarato di non volermi più sentire, nemmeno al telefono? Qualcuno ci resterà male: io e lui ci siamo sentiti e mi ha detto che non si sente rappresentato dalle parole riportate dai giornali – le parole della Lecciso - e cioè che “Dei 18 anni trascorsi con Loredana, soltanto tre sono stati felici”. Al Bano è un uomo coerente, non avrebbe mai preso in giro tutti per 15 anni». I due hanno sfiorato più volte il matrimonio, poi non si fece più nulla: «Non ci sposammo perché subentrarono ripensamenti da parte di Al Bano per motivi suoi famigliari». Un matrimonio mai celebrato forse anche per via della mamma del cantante, Iolanda, che si è sempre opposta alla loro storia: «Non è mai stata ben disposta nei miei confronti – dice Loredana - ma lei e Romina si sono fatte la guerra per anni».

“NEL 2005 LO LASCIAI PER GELOSIA”

Non è la prima volta che Al Bano e Loredana si lasciano; già nel 2005, mentre il cantante di Cellino partecipava a L’Isola dei Famosi, avvenne la rottura praticamente in diretta tv: «L’ho lasciato per gelosia – dice - quando c’era la diretta tutti i naufraghi salutavano i famigliari, mentre Al Bano non spendeva una sillaba per me o per i bambini». C’è stato comunque un periodo, in questi 15 anni di fidanzamento, in cui Al Bano era molto felice, soprattutto agli albori della loro storia: «Quando ho conosciuto Al Bano, nel 1999, era molto provato da ciò che era successo negli ultimi anni, ricordo che mi disse: “In due mesi mi hai dato quello che, a volte, ci vorrebbe una vita per avere...”». Quindi la Lecciso si congeda così, con un bel messaggio d’affetto nei confronti del suo ex: «Amo la parte più bella di Al Bano, che sono i nostri figli e in maniera indiretta lo amerò per sempre. È un amore diverso, ma amo ciò che di più bello mi ha dato».

