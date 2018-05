Loris, figlio di Simone Coccia/ Chi è? "In passato ci sono stati problemi con il mantenimento" (GF 2018)

08 maggio 2018 Anna Montesano

Simone Coccia Colaiuta

Lacrime per Simone Coccia al Grande Fratello 15. Nella puntata di questa sera si parla di suo figlio, Loris, cosa che commuove Simone sin dal solo sentire il suo nome. Il fidanzato di Stefania Pezzopane ammette infatti di sentire molto la sua mancanza, ma Barbara D'Urso lo avverte che c'è chi ha dichiarato che l'interesse per suo figlio non è davvero così forte. L'ex moglie Barbara Ippoliti lo ha infatti accusato di non passare neppure i 300 euro di alimenti a suo figlio Loris. "So molto bene che sei un ottimo padre - esordisce allora Barbara D'Urso in collegamento con Simone Coccia - so anche che Loris ti guarda e sei il suo supereroe, però sai che quando si entra nella Casa del GF accadono delle cose e io mi sento in dovere di metterti al corrente di quanto accaduto fuori.

LE PAROLE DI SIMONE SUL MANTENIMENTO DEL FIGLIO LORIS

La tua ex moglie ha rilasciato un'intervista al settimanale Di Più così tu puoi dare la tua versione." Simone Coccia, titubante e abbastanza spiazzato dalle accuse della sua ex moglie, cerca di spiegare la vicenda: "In passato ci sono stati dei problemi per quanto riguarda il mantenimento ma si parla di anni fa. Pian piano la situazione si sta però ripristinando ed è tutto in mano al giudice." Barbara D'Urso però prende parola per chidergli "Se tu guadagni almeno 300 euro, li darai a tuo figlio", Simone conferma "Certo, gli darò tutto ciò che gli serve". Si fermeranno qui le polemiche?

