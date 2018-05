Lucia Bramieri/ La lite con Aida Nizar. È crisi con gli altri concorrenti? (Grande Fratello 2018)

Settimana difficile per Lucia Bramieri nella casa del Grande Fratello 15: la concorrente non accetta le condizioni di poca pulizia della casa ed è entrata nel mirino di Aida Nizar.

Lucia Bramieri

Lucia Bramieri ha vissuto una settimana di fuoco al GF 15. La concorrente milanese è quasi arrivata al limite, come sottolineato più volte agli altri inquilini della Casa, per via delle condizioni di disordine e mancanza di pulizia della struttura comune. Anche per questo la Bramieri teme che gli altri concorrenti possano mandarla in nomination, sempre che Aida Nizar non riesca a salvarsi dal televoto. In questo caso la spagnola potrebbe decidere di vendicarsi per via della forte lite avuta con Lucia lo scorso sabato notte. Anche se tutto è nato dall'ormai famosa pizza con la marmellata della spagnola, lo scoppio di rabbia della milanese è dovuto ad alcune frasi di Aida, fra cui un forte disprezzo per comportamento tenuto dalla rivale nella Casa. Gli animi erano già incendiati a quel punto dall'episodio precedente avvenuto a tavola e quindi i toni della Nizar non sono stati i più piacevoli. La Bramieri di contro ha risposto con un monologo piccato in cui ha messo in riga l'altra concorrente, finendo poi in lacrime e con forti palpitazioni al cuore. Ovviamente il giorno successivo la milanese ha dovuto mantenere una forte calma per evitare di incrociare di nuovo le spade con Aida per via del disappunto di quest'ultima per il look scelto, accessori e gioielli compresi.

La rivalità con Aida

Quanto avvenuto al GF 15 questa settimana mette in luce come Lucia Bramieri stia sul punto di scoppiare in via definitiva. La situazione in casa sta diventando insostenibile sotto molti punti di vista e l'essere finita nel mirino di Aida Nizar non fa che complicare le cose. Sembra che il ruolo di mamma stia iniziando a pesare alla concorrente, soprattutto per la mancanza di collaborazione nelle pulizie domestiche da parte di una grossa fetta della Casa. I gieffini che mantengono l'ordine del resto si contano sulla punta delle dita, da Lucia Orlando a Danilo Aquino e pochissimi altri. La convivenza rischia di diventare una gabbia per la Bramieri, che deve però guardarsi le spalle anche da chi potrebbe fare buon viso a cattivo gioco. Nell'ombra Mariana Falace continua ad agire con la sua personale strategia e anche se la Bramieri non ha mai additato la napoletana per la sua tendenza a mangiare in continuazione, Aida è riuscita a far credere il contrario alla modella. E questo, come già accaduto con Patrizia Bonetti per altri versi, potrebbe spingere Mariana a votare la Bramieri.

Lucia Bramieri in svantaggio?

Si iniziano a tirare le somme dei giochi al GF 15 e Lucia Bramieri appare sempre più in svantaggio. Sappiamo, per loro stessa ammissione, che Alberto Mezzetti e Simone Coccia Colaiuta non voterebbero mai la concorrente milanese per via della sua età e di un conseguente rispetto. La Bramieri di contro appare sempre più tesa e quella leggerezza che ha sempre consigliato agli altri gieffini, specialmente nel rapporto con Aida Nizar, inizia a stonare anche nella sua personale esperienza. La Casa è sempre più bollente, soprattutto per la presenza di caratteri fumantini, ma la milanese farebbe bene a realizzare che il suo gioco non può ridursi ai rimproveri o alle chiacchiere con Mariana Falace. Quello che manca alla Bramieri è una strategia più soggettiva, che miri per esempio alle amicizie più forti della Casa. Avvicinarsi a Simone e Alberto non sarebbe una mossa sbagliata, almeno per ora. In un momento così teso, la concorrente potrebbe inoltre coinvolgere gli altri con attività più sorridenti, che riescano ad attirare l'attenzione del pubblico. La semplicità potrebbe essere la carta vincente anche per spegnere le polemiche in corso sui social da parte dei telespettatori ormai stufi di determinate dinamiche.

