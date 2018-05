Lucia Orlando/ In crisi dopo l'eliminazione di Baye Dame (Grande Fratello 2018)

Lucia Orlando, concorrente del Grande Fratello 15, è andata in crisi dopo l'eliminazione dell'amico Baye Dame. Anche la relazione con Filippo Contri risente del suo stato d'animo.

Lucia Orlando sembra vacillare al GF 15, soprattutto per quanto riguarda il suo flirt con Filippo Contri. La loro relazione per ora sembra stantia, anche se gli altri concorrenti si sono organizzati in settimana per regalare alla coppia una cena romantica a bordo piscina. Durante la cena della discordia, dove alla fine gli animi si sono scaldati anche fra Lucia Bramieri e Aida Nizar, la commessa romana ha vissuto un forte attrito con Filippo. Per questo ha deciso di confinarsi ancora una volta a letto, come del resto ha fatto per quasi tutta la settimana. L'eliminazione di Baye Dame Dia ha colpito infatti molto la Orlando, che è riuscita a riprendersi solo negli ultimi giorni. A questo si è aggiunta una forte incomprensione con Contri, per via del loro diverso modo di reagire alle situazioni. Per la commessa infatti è necessario chiudersi a guscio, mentre per il ragazzo sarebbe meglio parlare fino allo sfinimento. Alcuni occhi indiscreti non hanno potuto fare a meno di tirare le somme per la prima coppia del reality: per Simone Coccia Colaiuta i due ragazzi potrebbero dividersi entro breve in modo definitivo.

In crisi dopo l’eliminazione di Baye Dame Dia

Lucia Orlando sembra aver dimenticato del tutto che si trova al GF 15 principalmente per fare un'esperienza personale. L'incontro fatale con Filippo Contri la spinge a rinchiudersi sempre di più non solo in se stessa, per via dei numerosi litigi fra innamorati, ma anche ad allontanarsi dal resto del gruppo. Questo aspetto del carattere della commessa potrebbe giocarle presto un brutto scherzo, dato che la situazione in casa non è idilliaca sotto molti punti di vista. Nomination quasi assicurata da Mariana Falace: ormai le due ragazze hanno preso rispettivamente le distanze. E questo si rispecchia tra l'altro nella divisione che si è creata in Casa, fra gli amici della commessa e quelli della modella. Aver stretto un così forte rapporto con Baye Dame Dia, vista l'espulsione di quest'ultimo, non ha giocato inoltre a favore della romana. Questo comporta non aver creato amicizie utili con gli altri concorrenti, Veronica Satti esclusa. E visto l'animo altalenante della ragazza, a farne le spese è ancora una volta Lucia, che dal punto di vista del gioco non sta dando alcun tipo di contributo.

Al capolinea la storia con Filippo Contri?

Potremmo presto assistere a una divisione fra Lucia Orlando e Filippo Contri, dato che il GF 15 ci ha regalato un piccolo attrito fra i due anche la scorsa domenica sera. Una situazione banale che si è creata a causa dei riti che il Superbono farebbe in occasione delle partite della Roma e che la commessa non ha gradito, tanto da lanciargli una frecciata al vetriolo sulla possibilità di dividere le strade. Dato che negli ultimi giorni i due ragazzi hanno affrontato più scontri rispetto a scene romantiche, non è escluso che Lucia possa decidere di tagliare i ponti in tempo record. Questo di contro decreterebbe anche la fine della sua esperienza nella Casa, visto che non ha pensato a coltivare un terreno fertile per poter andare avanti nel reality. Tolto dai giochi Filippo, la commessa si avvicinerebbe senza dubbio sempre di più a Veronica Satti, ricreando ancora una volta quel rapporto esclusivo che ha intrecciato prima con Baye Dame Dia, poi con la Satti ed infine con Filippo. L'impressione è che la Orlando sia molto vicina al punto di rottura e di certo l'atmosfera costantemente tesa nella Casa non contribuisce alla sua capacità di distendere i nervi.

