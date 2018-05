Luigi Mario Favoloso/ A rischio eliminazione: il popolo del web contro di lui (Grande Fratello 2018)

Luigi Mario Favoloso rischia di abbandonare la casa del Grande Fratello 15: il ragazzo è in nomination e non gode della simpatia del pubblico da casa.

Luigi Mario Favoloso

Luigi Mario Favoloso è riuscito a stravolgere ancora una volta il Grande Fratello 2018. A meno di 24 ore dalla diretta di oggi, l'ex fidanzato di Nina Moric è stato attaccato duramente da Mariana Falace, per via di una frase fuori posto e un tentativo di screditarla agli occhi degli altri concorrenti. Favoloso non ha apprezzato infatti che la modella abbia riferito ad Aida Nizar come una fan avesse urlato “L’Italia ti ama”, dimostrandole il proprio appoggio. Il tutto per paura che la spagnola iniziasse a urlare senza contegno i suoi soliti mantra. La napoletana di contro non ha gradito che Favoloso ne abbia parlato con gli altri concorrenti invece di manifestarle il suo disappunto in privato, una miccia che ha fatto scatenare in pochi minuti un vero terremoto. Luigi infatti ha sottolineato di non sopportare Mariana da tre giorni per via dei suoi continui attacchi e ha negato di aver pensato di dare la sua nomination ad Alessia Prete e Lucia Orlando, una confidenza fatta alla modella in sauna. Inevitabile che la Falace finisse poi in lacrime, ma la situazione è degenerata quando la ragazza non ha voluto sentire le spiegazioni di Luigi, che quindi ha scagliato il microfono sul tavolo del salottino ed è andato a fare le valige. Solo l'intervento di Filippo Contri ha calmato le acque, ma la tensione è rimasta nell'aria. Anche Aida Nizar ha infatti accusato Favoloso di essere un ipocrita, aumentando il fuoco che ha spinto il ragazzo a prendersela poi anche con l'amica Veronica Satti.

I social lo vogliono fuori dalla casa: #AdiosLuigiFavoloso

I fan del GF 2018 si sono sbizzarriti sui social contro Luigi Favoloso, finito in trend a causa della sfuriata di ieri notte con Mariana Falace e Aida Nizar. Su Twitter ha tenuto banco l'hashtag #AdiosLuigiFavoloso grazie ai cinguettii di chi ha sperato davvero che il concorrente decidesse di fare le valige e uscisse dalla Casa prima della diretta di stasera. Soprattutto perché il nome dell'ex fidanzato di Nina Moric era finito nel calderone dei concorrenti che il pubblico voleva espellere. Purtroppo ci sono davvero poche possibilità che Favoloso riesca a rimanere nel programma ancora a lungo e forse per gli equilibri del resto del gruppo è anche meglio che possa concludere la sua esperienza al più presto. Le tensioni che si sono create nella Casa non si sposano al meglio con il carattere fumantino dell'ex fidanzato di Nina Moric, che ha già dimostrato di essere facile allo scontro. Basti pensare che nel giro di tre giorni ha avuto una lite furiosa con Simone Coccia Colaiuta, Danilo Aquino e Mariana. Di certo va tenuta in considerazione anche la pressione di essere in nomination, ma sembra che l'atmosfera che si è creata nel gruppo sia diventata ormai insostenibile per il gieffino.

Uscirà questa sera?

Il televoto del GF 15 potrebbe mettere la parola fine all'esperienza di Luigi Favoloso nel reality. Il concorrente ha dimostrato dei sentimenti altalenanti in quest'ultima settimana di fronte alla possibilità di uscire dalla Casa, affermando ora di esserne felice e dimostrando poi di essere fin troppo teso per il confronto in diretta. Date le contestazioni manifestate sui social nei suoi confronti potrebbe essere il prossimo gieffino ad uscire, ma se ciò non dovesse succedere, si preparerà un'altra settimana piuttosto dura per Favoloso. La scenata di ieri notte ha fatto sì che almeno altri tre concorrenti prendano le distanze da lui: Mariana Falace, Alessia Prete e Lucia Orlando. Senza considerare che Danilo Aquino potrebbe votarlo ancora, per via della lite che il romano ha avuto con Luigi in settimana. Stesso discorso anche per Simone Coccia Colaiuta, con cui per poco non si è sfiorata la rissa. C'è da chiedersi invece se proprio in base a quanto accaduto negli ultimi giorni, gli autori non decidano di prendere provvedimenti.

© Riproduzione Riservata.