MATILDA 6 MITICA/ Su canale Nove il film con Danny De Vito (oggi, 8 maggio 2018)

Matilda 6 mitica, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 8 maggio 2018. Nel cast: Danny De Vito che ha curato anche la regia, Mara Wilson e Rhea Perlman. Il dettaglio della trama.

08 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale Nove

NEL CAST MARA WILSON

Il film Matilda 6 mitica va in onda su Canale Nove oggi, martedì 8 maggio 2018, alle ore 21.00. Un grande classico del cinema comico e fantastico degli gli anni '90, che è stata diretta dal grande Danny De Vito che, oltre a curare la regia del film, ha anche vestito i panni di Harry WormWood, lo scontroso e di vedute decisamente ristrette padre di Matilda, la giovane protagonista della storia. Inoltre nella versione originale del film, Danny De Vito ha anche interpretato la voce narrante che accompagna l'intera storia. Il soggetto della pellicola trae ispirazione da un omonima opera romanzata di Roald Dahl. Accanto a Danny De Vito nel cast di Matilde sei mitica troviamo Mara Wilson, Brian Levinson e Jon lovitz. La sceneggiatura è stata scritta da Robin Swicord, noto sceneggiatore americano che recentemente ha curato la sceneggiatura di The promise, film del 2016 diretto da Terry George. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

MATILDA 6 MITICA, LA TRAMA DEL FILM

Matilda è una bimba i 7 anni straordinariamente sensibile e sveglia, al contrario del resto della sua famiglia, formata da suo padre Harry, sua madre Zinnia e suo fratello maggiore Michael. Essendo l'unica in famiglia appassionata di arte e cultura e dall'indole onesta e gentile, la piccola Matilde viene quotidianamente vessata dal resto dei suoi familiari. Come se non bastasse anche a scuola la situazione non sembra essere migliore. La perfida direttrice Agata Trinciabue infatti, prende di mira la povera Matilda. Per sua fortuna, però, tra le sue insegnanti la giovane signorina Jennifer si affeziona particolarmente a lei, diventando sua amica e confidente. Tutto cambia quando Matilda scopre di possedere poteri che le permettono di spostare gli oggetti a suo piacimento. Inizia così a meditare vendette spassose ed esilaranti ai danni della direttrice Trinciabue e, in casa, con i suoi familiari.

