MAURIZIO COSTANZO E MARIA DE FILIPPI / Il segreto del matrimonio felice: "Dormiamo in camere separate"

Maurizio Costanzo racconta il segreto del matrimonio felice con Maria De Filippi, al suo fianco da 24 anni. La coppia dorme fin dall'inizio in camere separate.

08 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

Il rapporto tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi non conosce crisi e la coppia, nonostante i rispettivi impegni di lavoro, continua ad essere felice ed affiatata. La conferma di come tutto stia andando per il meglio era arrivata qualche giorno nelle pagine del settimanale Oggi nelle quali il conduttore aveva lanciato una vera dichiarazione d'amore nei confronti della donna da lui sposata nel 1995: "Nella vita ho un unico rimpianto, di non aver conosciuto prima Maria De Filippi. Maria è sicuramente l'amore per me. Non è un caso che questo matrimonio, il quarto della mia vita, sta per festeggiare le nozze d'argento. Se l'avessi incontrata prima staremmo per festeggiare le nozze d'oro". Una felicità che Costanzo ha confermato anche a Il Corriere della Sera: in un'intervista al quotidiano, infatti, ha parlato del piccolo segreto per mantenere intatta la relazione, aggiungendo dei dettagli su questo rapporto.

IL SEGRETO DELLA FELICITÀ DI MAURIZIO COSTANZO E MARIA DE FILIPPI

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi stanno insieme da 24 anni e fin dall'inizio del loro rapporto hanno deciso di dormire in due stanze separate. La ragione è chiarita dallo stesso conduttore alle pagine de Il Corriere della sera: "Camere separate. Sono uno che guarda la televisione fino a tarda notte, anzi fino al mattino, insopportabile. Avremmo finito per litigare e invece, in 24 anni di matrimonio, non abbiamo bisticciato mai e direi che è un bel record". Costanzo ha anche chiarito le ragioni di questa sua scelta, che non è causa di problemi nel matrimonio: "Prima russavo pure, ora per fortuna ho smesso, e quindi ero davvero fastidioso. Ho sempre fatto così anche nelle mie unioni precedenti. Non è affatto vero che si diventa estranei, anzi succede proprio il contrario. Che poi al mattino ci si ritrova. O sono io che vado da lei o è lei che viene a trovare me, ci diamo il buongiorno, chiacchieriamo, facciamo colazione ed è bello così".

