MET GALA 2018 / I migliori e i peggiori look delle star nella serata più alla moda di New York

Met Gala 2018, le star sul red carpet di New York: i migliori e i peggiori look della serata tra ostentazione, eccessi e splendidi abiti dedicati al Cattolicesimo.

08 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Rihanna tra i peggiori del Met Gala

È l'evento newyorkese più atteso dell'anno in fatto di moda: il Met Gala 2018 si è tenuto ieri sera per inaugurare la mostra al Metropolitan Museum of Art intitolata Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination. Spazio dunque alla fantasia dei vip che hanno cercato di esplorare a modo loro un tema delicato e da sempre controverso come il rapporto tra moda e Cattolicesimo, la religione che più di ogni altra ha influenzato il costume fin dai tempi antichi. E ogni star presente ha dato la propria versione di questo trapporto, tra grandi ostentazioni e la solennità preferita da molti, nel rispetto dell'argomento rappresentato. Vogue Italia ha dato i voti di alcuni dei look presentati sul red carpet, lanciando anche qualche critica a diversi artisti sia per quando riguarda l'abito che l'acconciatura. La più apprezzata, a tal proposito, è stata Rosie Huntinton Whiteley che ha ottenuto il massimo dei voti in quasi ogni aspetto della sua mise. Ottimo il giudizio sulla corona ad aureola fissata in uno chignon composto e voluminoso.

I MIGLIORI E I PEGGIORI DEL MET GALA

Più che buono anche il giudizio nei confronti di Jennifer Lopez. L'attrice, che ha conquistato un 9, è stata apprezzata soprattutto per l'abito di classe, non troppo ostentato, e per i suoi capelli a caschetto che in futuro potrebbero diventare di tendenza. Bene anche Anne Hataway con un abito rosso color sangue, forse a ricordare la passione di Cristo, e una acconciatura a bacchette che tanto ricorda la corona di spine. Voto 8 per l'attrice. Ma passiamo alle dolenti note con i look inguardabili della serata: malissimo Rihanna alla quale Vogue riserva un 1,5. La cantante ha esagerato con il suo copricapo che ricorda la mitra del Papa e un abito decisamente fuori luogo, privo di eleganza. Ancora peggiore (voto 1) il giudizio su Sarah Jessica Parker che si è presentata sul red carpet con un presepe in testa e un look che resterà nella memoria come il flop dell'anno. Clicca qui per vedere le foto della serata.

