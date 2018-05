MINDSCAPE/ Su Rete 4 il film con Mark Strong e Taissa Farmiga (oggi, 8 maggio 2018)

Mindscape, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 8 maggio 2018. Nel cast: Mark Strong, Taissa Farmiga, Brian Cox e Indira Varna, alla regia Jorge Dorado. Il dettaglio della trama.

08 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST MARK STRONG

Il film Mindscape va in onda su Rete 4 oggi, martedì 7 maggio 2018, alle ore 23.45. Una pellicola drammatica e thriller che è stata diretta nel 2012 da Jorge Dorado, regista cinematografico spagnolo molto noto in Spagna e candidato come miglior regista esordiente al Premio Goya proprio grazie a questo film. Mindscape, film con il quale Jorge Dorado ha esordito alla regia, rappresenta il suo più grande successo internazionale. Recentemente ha poi lavorato come direttore pubblicitario per grandi aziende come Nintendo e Movistar. Sì è anche aggiudicato un Platino Awards per la regia di una serie televisiva spagnola intitolata El ministerio del tiempo. Il cast di protagonisti di Mindscape è composto da attori cinematografici di caratura internazionale come Mark Strong, Taissa Farmiga, Brian Cox, Indira Varna e Noah Taylor. La pellicola è stata interamente prodotta e girata quasi del tutto in Spagna grazie alla collaborazione di due case di produzioni differenti, ovvero Studio Canal e Antena 3. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

MINDSCAPE, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista del film è John, uno psicologo molto abile nel suo lavoro, in grado di penetrare nella mente di chiunque per carpirne pensieri e ricordi. Decide così di utilizzare le sue abilità per risolvere un intricato caso, che vede protagonista un'adolescente con problemi di tipo relazionale oltre che alimentare. La ragazza soffre di anoressia e John intende comprendere se la giovane è affetta da sociopatia o qualche disturbo psichiatrico. Il caso, che inizialmente sembra di banale soluzione, si rivela più complesso del previsto. Cosa accadrà?

