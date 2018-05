Marco Ferri confronto con Aida Nizar/ Nella casa del Grande Fratello 2018 per smentire il presunto "flirt"?

Marco Ferri questa sera entrerà nella casa del Grande Fratello 2018 per un confronto con Aida Nizar. L'ex isolano, in particolare, chiarirà una volta per tutte le voci sulla sua presunta...

08 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Marco Ferri (Instagram)

I riflettori sul rapporto fra Aida Nizar e Marco Ferri si sono accesi qualche settimana fa nel salotto di Domenica Live, quando il ciclone spagnolo, che proprio con Ferri ha condiviso un'esperienza nella versione iberica del noto reality honduregno, ha rotto il silenzio portando a galla un lato del noto fashion blogger che a suo dire solo in pochi conoscono. Secondo l'attuale concorrente del Grande Fratello 2018, Marco Ferri avrebbe in passato manifestato il desiderio di stringere con lei un rapporto che andasse oltre la semplice amicizia, una richiesta che lei, così come rivelato nel corso delle puntate di Domenica Live, avrebbe immediatamente respinto. Sempre secondo Aida Nizar, Marco Ferri avrebbe inoltre intrattenuto rapporti con un'altra concorrente solo al fine di farla ingelosire, ma la questione, più volte discussa nei salotti di Barbara D'Urso, non ha mai portato a un vero e proprio confronto fra i due. Di conseguenza, questa sera Marco Ferri entrerà nella casa per dire la sua sulla questione e chiarire, una volta per tutte, quelle voci che Aida Nizar ha diffuso sul suo conto.

LE ACCUSE DI AIDA NIZAR

Aida Nizar questa sera sarà ancora protagonista del Grande Fratello 2018 a causa del confronto che la metterà faccia a faccia al suo ex compagno di reality Marco Ferri. Il fashion blogger, infatti, fra poche ore entrerà nella Casa di Cinecittà per replicare ai numerosi pettegolezzi che la spagnola ha rivelato al pubblico italiano mentre lui si trovava in Honduras, fra i quali, oltre alla presunta avance da lei rifiutata, ci sarebbero anche le voci sulla sua virilità. La gieffina, in particolare, ha recentemente messo in dubbio l'eterosessualità di Marco Ferri, che ha replicato alle sue parole nel corso di un'intervista concessa a Pomeriggio 5. "Quando ho sentito queste cose all'inizio ho riso, poi la cosa mi ha lasciato l’amaro in bocca, perché queste affermazioni hanno una vena accusatoria e denotano discriminazione. Come se l’omosessualità fosse svilente del mio essere maschio. Io sono etero, ma anche se fossi gay? Quale sarebbe il problema o il fastidio?". Fra poche ore, di conseguenza, potremo assistere al faccia a faccia fra i due protagonisti, che potrebbe chiarire una volta per tutte la chiacchieratissima querelle.

