Marco Liorni silurato dalla Rai/ Stesso destino di Massimo Giletti? Addio a La vita in diretta

08 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Marco Liorni e Francesca Fialdini

Marco Liorni come Massimo Giletti? Il conduttore che è il volto più presente della Rai dopo Franco Di Mare, nella prossima stagione televisiva, potrebbe restare a casa senza un programma tutto suo. Il conduttore, padrone di casa de La vita in diretta insieme a Francesca Fialdini, dovrebbe cedere il posto a Tiberio Timperi. Il nome di Marco Liorni, però, era stato in pole per condurre i game show del preserale di Raiuno. Oltre a Reazione a catena, il nome di Liorni era spuntano come il prossimo conduttore de L’Eredità che, il prossimo anno, dovrebbe essere condotta da un nome diverso da quello di Carlo Conti. Il nome di Liorni, così, in base a quanto scrive Dagospia, potrebbe restare al palo nonostante tutte le rassicurazioni ricevute dall’azienda di Via Mazzini. Volto molto amato dal pubblico per la professionalità e l’eleganza del suo modo di condurre, Marco Liorni sarà il grande sacrificato di mamma Rai?

MARCO LIORNI: STESSO DESTINO DI MASSIMO GILETTI?

Se lo scorso anno, la Rai fu scossa dal caso Massimo Giletti, quest’anno, a scuotere gli animi della tv di Stato potrebbe essere Marco Liorni. Il conduttore lavora per Raiuno da sette anni. Alla guida de La vita in diretta, Liorni ha portato a casa tanti successi. "Sei perfetto per questo ruolo, non ti preoccupare" sarebbero state le parole della Rai. Poi la frenata improvvisa. Al posto di Liorni potrebbe arrivare Gabriele Corsi del Trio Medusa. Al momento, non si sa ancora quale sarà il ruolo di Marco Liorni nella prossima stagione televisiva. Ad oggi, infatti, il nome del conduttore non appare nei palinsesti futuri. La Rai riuscirà a trovare un programma adatto a Liorni o il padrone di casa de La vita in diretta farà le valigie come ha fatto Massimo Giletti?

