Mariana Falace / Il pubblico è stufo di tutte le sue bugie (Grande Fratello 2018)

Mariana Falace, Grande Fratello 2018

Mariana Falace non sa che cosa la attende nella quarta diretta del Grande Fratello 15. La modella partenopea avrà modo di confrontarsi con Patrizia Bonetti riguardo a due principali fattori: il presunto interesse per Luigi Favoloso e la nomination che ha contribuito a mandare la bolognese al televoto. La paura di Mariana in queste ultime ore è diventata sempre più forte, soprattutto perché teme che alcune incomprensioni con gli altri concorrenti possano metterla in cattiva luce e quindi farle conquistare dei voti in nomination. Per questo ieri la modella ha rivelato ad Alessia Prete di non aver creduto inizialmente alla sua storia con Matteo Gentili, precisando che si è trattata di un'impressione iniziale, quando il loro rapporto doveva ancora sbocciare. Un atteggiamento simile a quello avuto con Lucia Bramieri, a cui ha sottolineato i motivi di un suo determinato comportamento. Non sapendo tra l'altro che la milanese ha criticato aspramente il suo modo di stare in casa, sempre in costume e incline a mostrare le sue grazie, preferendo di contro non prendere parte alle pulizie della Casa. In settimana, Mariana ha avuto inoltre uno scontro acceso con Luigi Favoloso per via di una battuta del ragazzo che ha mal digerito e che l'ha portata ad augurarsi che venga eliminato nella puntata di stasera. Uno sbotto d'ira subito chiarito nelle ore successive, un'altra lite da recuperare per la modella.

FINIRANNO LE BUGIE?

I fan del Grande Fratello 2018 hanno già intuito quale sia il modus operandi di Mariana Falace. Le sue menzogne non sono state digerite da molti telespettatori, che sono subito corsi sui social a rivelare a Patrizia Bonetti come l'amica l'abbia in realtà tradita. Mariana ha cercato di fare di tutto per nascondere la propria responsabilità, accusando inizialmente ed anche diversi giorni dopo Veronica Satti. Sono tante le fratture create in Casa dalla modella, che finora può contare forse solo sull'amicizia stretta con Luigi Favoloso, Lucia Bramieri e Alessia Prete. Persone che all'occorrenza potrebbe anche decidere di pugnalare e motivo che la spinge spesso ad augurarsi che le nomination siano segrete. Questo modo strategico di giocare non si sta rivelando vincente per la Falace sotto molti punti di vista, sia perché i telespettatori non apprezzano la falsità nei concorrenti sia perché rischia di farsi terra bruciata attorno. Una volta smascherate le sue azioni, farà davvero fatica a recuperare la fiducia dei presenti. E in questo caso Lucia Orlando potrebbe segnare un punto a proprio favore, dato che è proprio il sospetto che la modella sia falsa ad averla spinta a mantenere fin dall'inizio delle forti distanze.

HA LE ORE CONTATE?

Mariana Falace potrebbe avere le ore contate al Grande Fratello 2018 e molto dipenderà da quello che succederà nella puntata di questa sera. E' possibile che i concorrenti con cui ha stretto un legame in questi giorni facciano marcia indietro, soprattutto perché ha creato un'amicizia particolare proprio con cui mette la sincerità al primo posto. Mariana diventerebbe così uno dei primi nomi da mandare in nomination in tempi brevi ed è alta anche la probabilità che il pubblico decida di eliminarla in un eventuale televoto. La modella nei prossimi giorni camminerà sui carboni ardenti e dovrà convincere gli altri gieffini di essere degna della loro fiducia, impresa che potrebbe essere facilitata solo grazie alla possibile decisione degli autori di non smascherare del tutto il suo gioco. Solo così Mariana riuscirà a salvarsi e non è escluso nemmeno che a quel punto decida di riallacciare i rapporti con Aida Nizar, se quest'ultima non dovesse uscire stasera. La modella infatti ha dimostrato in questi giorni di tenere comunque in considerazione le parole della spagnola, nonostante sia stato spesso dimostrato che nasconde la verità. Esattamente come è solita fare la ragazza napoletana.

