Matteo Gentili/ Il bacio con Alessia Prete, ma Paola Di Benedetto è di nuovo single... (Grande Fratello 2018)

Matteo Gentili ha finalmente baciato Alessia Prete nella casa del Grande Fratello 15. Il calciatore scoprirà che la sua ex fidanzata Paola Di Benedetto è tornata single?

Matteo Gentili e Alessia Prete

Matteo Gentili ha finalmente fatto un passo importante al GF 15, dando quel bacio che Alessia Prete attendeva ormai da tempo. Alcune ore prima della parentesi romantica, la concorrente aveva tra l'altro manifestato qualche dubbio riguardo all'effettiva attrazione da parte dell'ex calciatore, che ai suoi occhi poteva essersi avvicinato anche solo per avere una compagnia speciale nella Casa. Il bacio ha risolto questo dubbio, ma Matteo scoprirà presto che Paola Di Benedetto ha lasciato Francesco Monte. Questo riaprirà le porte del cuore del gieffino? Intanto l'ex fidanzata continua a lanciare frecciate sul suo conto, sottolineando di essere convinta che Matteo abbia sfruttato il ruolo di fidanzato tradito per poter entrare nel reality. L'ex isolana, riferisce DiPiù, è rimasta scottata dal confronto in diretta con Gentili, soprattutto per via di quel tradimento che quest'ultimo non ha mancato di attribuirle. Stando alle parole della modella, la sua rottura con Monte non la spingerà in realtà fra le braccia dell'ex fidanzato. Nella sua intervista, ha ribadito che la loro storia d'amore era già finita prima del suo arrivo in Honduras.

Le amicizia dentro la casa

Il GF 15 ha regalato a Matteo Gentili la possibilità di sperare ancora nell'amore, grazie alla conoscenza con Alessia Prete. Secondo i concorrenti però fra i due sarebbe solo l'ex calciatore a nutrire dei veri sentimenti nei confronti della ragazza, che invece appare fredda al resto della Casa. La sintonia fra Matteo e Alessia sembra procedere a gonfie vele e i due trascorrono tutto il tempo insieme. Fra confidenze ed attenzioni, i due hanno preso strade diverse rispetto all'altra coppia presente nella Casa, scegliendo di non isolarsi del tutto rispetto al resto del gruppo. E questo di certo crea un forte equilibrio nel loro rapporto, aperto verso gli altri e attento allo stesso tempo nei confronti del partner. Matteo tuttavia deve guardarsi le spalle dagli altri concorrenti, dato che non rientra fra i favoriti di tutto il gruppo. Solo Danilo Aquino e Filippo Contri sembrano tenerlo in considerazione, il Superbono soprattutto per via degli allenamenti del mattino. Il suo supporter Luigi Favoloso potrebbe invece uscire dalla Casa grazie al televoto di questa sera, dettaglio che rimpicciolirebbe ancora di più la cerchia ristretta degli alleati dell'ex calciatore.

Tra i più quotati per la vittoria

Matteo Gentili potrebbe allungare il passo verso la vittoria del GF 15 con estrema facilità. Fin dall'inizio del reality è stato fra i più in vista agli occhi dei bookmakers, così come Alessia Prete. I due tra l'altro hanno davvero la possibilità di far innamorare gli italiani, a dispetto dell'altra coppia presente nella Casa che sembra non aver convinto sia i concorrenti che i telespettatori da casa. L'unica accortezza che dovrebbe avere Matteo in questo momento è di non rendere esclusivo il suo rapporto con Alessia e trovare al più presto un amico all'interno della struttura che rientri nella cerchia dei possibili vincitori. Per ora l'ex calciatore ha fin troppo preso le distanze con alcuni concorrenti del reality, aumentando così di molto le possibilità di ricevere una nomination. In questa fase del programma è invece essenziale riuscire a creare una cerchia ristretta con cui interagire, creare interesse ed evitare il televoto. L'impressione per ora è che Matteo non abbia coltivato abbastanza le amicizie femminili, Alessia e Veronica Satti escluse, e questo potrebbe renderlo un possibile bersaglio delle quote rosa della Casa.

