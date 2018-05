MORTA LARA SAINT PAUL/ Da Sanremo all’aerobica, poi il declino: si è spenta per un cancro a 73 anni

Morta Lara Saint Paul: il Festival di Sanremo con Louis Armstrong e l’aerobica. Aveva 73 anni ed era malata di cancro da circa un anno: un ictus la fece peggiorare, quindi il decesso

08 maggio 2018 - agg. 08 maggio 2018, 18.06 Davide Giancristofaro Alberti

Lara Saint Paul, morta di cancro a 73 anni - Youtube

È morta a causa di un cancro la poliedrica Lara Saint Paul, cantante, produttrice, discografica, metà eritrea e metà italiana. Le sue canzoni ebbero molto successo, ma riuscì ad entrare nel cuore degli italiani anche grazie all’aerobica. Fu proprio Lara infatti ad importare il famoso ballo/allenamento nelle case del Bel Paese, dopo un incontro avvenuto con Jane Fonda a Los Angeles. Seguendo l’esempio dell’attrice statunitense decise di produrre una serie di videocassette tutorial, ma anche libri e dischi, per diffondere l’aerobica, ottenendo un grandissimo successo, visto che all’epoca moltissime signore si piazzarono di fronte allo schermo del proprio televisore, cercando di ripetere i movimenti della bella italo-africana che ballava in tutina rossa. Lara ha pubblicato anche un album dedicato, dal nome Aerobic Dance, che riuscì a vincere un Disco d’Oro, nonché un premio al Festival Internazionale di Tokyo. Erano gli anni ’80, quelli dei colori, dello sfarzo, dell’apparenza, della bellezza estetica, un periodo decisamente opposto rispetto al declino degli ultimi anni, in particolare dal 2013, quando Lara perse il marito, tragedia da cui la stessa non si riprese più, fino alla morte di oggi. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AVEVA 73 ANNI

E’ morta all’età di 73 anni Lara Saint Paul. La cantante era ricoverata presso l’hospice di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, dove si trovava da tempo, gravemente malata per via di un cancro all’intestino. Ebbe una grande carriera, in particolare negli anni ’70 e ’80, dopo aver partecipato all’edizione del 1968 del Festival di Sanremo, durante la quale duettò a fianco del grandissimo Louis Armstrong per la canzone “Mi va di cantare”: il brano non andò benissimo al concorso canoro, piazzandosi solo al 13esimo posto su 24, ma alle radio venne passato con grande frequenza, e servì quindi da trampolino di lancia a Lara. Nata nel 1945 ad Asmara, in Eritrea, nome vero Silvana Areggasc Savorelli (padre italiano, madre africana), importò anche la ginnastica aerobica in Italia, realizzando delle lezioni molto seguite, sulla falsa riga di quanto fece Jane Fonda in America.

L’ICTUS DI UN ANNO FA POI IL PEGGIORAMENTO

Dopo essersi ammalata di cancro, un anno fa il grave peggioramento in seguito ad un ictus. L’attrice, che era già in condizioni economiche precarie, e godeva dei benefici della legge Bacchelli, era stata aiutata dalla figlia, che aveva lanciato un appello pubblico, a cui però avevano risposto in pochi. Cresciuta nella cittadina di Fusignano (la stessa di Arrigo Sacchi), ha convinto non solo l’Italia ma tutto il mondo nei suoi 50 anni di carriera, ricevendo apprezzamenti di grandi personaggi del calibro di Frank Sinatra e Quincy Jones. Al Festival vi partecipò due volte, ed oltre alla fortunata edizione del ’68, cantò nel ‘62 (con il vecchio nome d’arte Tanya); nel ’65, invece, duettò assieme ad Anna German al 15esimo Festival della canzone napoletana.

© Riproduzione Riservata.