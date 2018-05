Nicolò Ferrari/ Uomini e Donne: al concerto di Jovanotti con Nilufar

Nicolò Ferrari a Uomini e Donne: il corteggiatore porta la tronista Nilufar Addati al concerto di Jovanotti. Non macano le discussioni in studio con il rivale Giordano Mazzocchi.

08 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Nicolò Federico Ferrari (Instagram)

Dopo la puntata di ieri del trono classico di Uomini e Donne che ha visto come protagonista Giordano Mazzocchi e la sua maglietta incriminata, oggi - martedì 8 maggio - si parla di Nicolò Ferrari, anche lui corteggiatore di Nilufar Addati. Viene mandata in onda la loro l’esterna. Nicolò porta la tronista al concerto di Jovanotti, dove abbracciati cantano insieme. Dopo la serata i due si siedono sulle scale davanti a una chiesa e parlano del loro rapporto: “Sei diversa dall’inizio, sembri più koala”, dice il corteggiatore, come riporta NewsUeD.com. La tronista risponde: “Ma io sono così nella vita. Infatti non sai che fastidio quando all’inizio mi dicevano: sei fredda”. Anche la loro esterna si conclude con un bacio appassionato. In studio Nicolò si lamenta del fatto che Nilufar abbia fatto le sue esterne nello stesso giorno e che abbia baciato entrambi i corteggiatori. Come rivela NewsUeD.com, Nicolò fa una specie di dichiarazione alla tronista dicendo che non riesce a restare a lungo arrabbiato con lei, perché quando la vede si scioglie.

La rivalità con Giordano

Giordano Mazzocchi, rivale di Nicolò, si lamenta che Nilufar, invece di parlare della loro esterna, lo ha messo in discussione con la questione della maglietta. Nicolò attacca Giordano dicendo che in esterna parla solo di lui e anche Nilufar conferma. Sui social, Nicolò Ferrari non riesce a riscuotere grande successo: “Nilufar se sei convinta che Giordano sia il violento della situazione avresti fatto bene a scegliere seduta stante Nicolò. E cmq meglio uno stai zitta detto in momento di rabbia che un "sei una mer*a" vali meno di zero detto in maniera pacata e lucida! poi fai te”, “In tutto ciò ricordiamo che Nicolò la prende molto sottile ma pure lui insulta” e “L’hanno studiata bene la parte Lorenzo e Nicolò Nicolò, grazie a Lorenzo, rianima la sua immagine da noioso e acquista le sue seguaci!”, sono alcuni commenti apparsi su Twitter.

