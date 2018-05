Novità palinsesti Rai / Mara Venier a Domenica In, Timperi al posto di Marco Liorni e per la Clerici...

08 maggio 2018 Anna Montesano

Rai, Antonella Clerici

Manca poco all'ufficialità dei palinsesti della Rai, che arriverà il 27 giugno, ma le prime notizie sui programmi che popoleranno la nuova stagione televisiva iniziano ad arrivare. Su Rai1 Elisa Isoardi passa ai fornelli e prende il posto di Antonella Clerici, che lascia lo show dopo 18 anni, a La prova del cuoco. Per lei è già pronto un ritorno al passato con Portobello («vedo che in Rai fioccano le idee: ora c’è La Corrida, poi arriva Portobello», la battuta di Fiorello) e poi la seconda stagione del talent per ragazzi Sanremo Young che nella prima edizione si è rivelato una scommessa vinta. Per quanto riguarda, invece, Domenica In, dopo la scommessa persa delle sorelle Parodi (che hanno preso il posto di Massimo Giletti), la nuova edizione dello show domenicale dovrebbe ripartire con Mara Venier.

LA VITA IN DIRETTA E NON SOLO

Lo show sarà dunque rivisto e diviso in due parti: la prima, più lunga, affidata a Mara Venier, e la seconda a Cristina Parodi, forte anche del suo contratto biennale. Si cambia al nel pomeriggio settimanale. Marco Liorni lascerà probabilmente a Tiberio Timperi il posto al fianco di Francesca Fialdini alla guida de La Vita in Diretta. "Una scelta che ha lasciato perplessi in molti nei corridoi sempre bene informati di viale Mazzini - si legge su Il Corriere della Sera - anche perché dicono che Liorni fosse in pole position per passare al preserale e condurre il quiz Reazione a catena." Ancora complicata, per Mediaset invece, la messa in onda del film animato Adrian, dedicato ad Adriano Celentano.

