PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 8 maggio 2018: Saturno opposto per il Cancro, Bilancia frenetico

08 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox

Andiamo ora ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox nel dettaglio segno per segno, partiamo da Ariete e Toro. Ariete: quella di oggi sarà una giornata ambivalente. Si è davvero pieni di energia e forza però per certi aspetti si è anche un po' stanchi delle problematiche e dei rallentamenti che si presentano sulla strada. In amore si ha un buon recupero in questi giorni, bisogna essere bravi a guardarsi intorno evitando di ritrovarsi a rimpiangere delle occasioni perse. Toro: è un momento positivo per i nati sotto questo segno. Chi ha già buone occasioni per mettersi in mostra in questo momento avrà la possibilità di raggiungere degli obiettivi positivi. Si è illuminati da molti pianeti che danno forza ed energia. Per coloro che per la fine dell'anno hanno delle situazioni legali ancora sospese avranno delle belle soddisfazioni personali che potrebbero arrivare anche decisamente prima rispetto a quelli che erano i piani.

BILANCIA SEGNO FRENETICO, SEGNI IN CRISI

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i segni in crisi per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox. Giornata agitata per i nati sotto il segno della Bilancia. C'è troppa frenesia nell'aria che rischia di far commettere degli errori. Si sta vivendo una situazione complessa e questo crea sicuramente della preoccupazione. In ribasso il Leone che dovrà aspettare la giornata di venerdì per migliorare dopo alcune complicazioni. Si dovrebbe cercare di portare avanti i propri progetti, senza farsi prendere dal nervosismo che può creare qualche dispiacere di troppo. Sagittario sottotono, non sono in discussioni le qualità di questo segno ma le cose stanno andando per le lunghe e questo crea dispiacere e sofferenza. L'ambito fisico poi regala purtroppo delle preoccupazioni non troppo facili da gestire. Servirebbe trovare una svolta per essere nuovamente padroni della propria vita.

SATURNO OPPOSTO PER IL CANCRO, CHI SALE E CHI SCENDE

L'analisi dell'oroscopo di oggi, martedì 8 maggio 2018, di Paolo Fox a LatteMiele parte da chi sale e chi scende. In difficoltà i Gemelli che non riescono a coronare i momenti vissuti con ansia dal punto di vista emotivo. Non ci si deve preoccupare visto che Venere è nel segno però e quindi non tra molto tempo ci sarà una ripresa. L'opposizione di Saturno invece influenza il segno del Cancro, ma non è per forza un segnale negativo. Come ha più volte detto il noto astrologo infatti questo pianeta di solito crea delle situazioni particolari e porta a tagliare i ponti con situazioni che non sono più convenienti nella vita. Lo Scorpione sale grazie a un'energia davvero imprevedibile prima di oggi. Il segno si trova pronto a superare qualsiasi difficoltà che gli si pone davanti. Bisogna fare attenzione però leggermente dal punto di vista lavorativo dove potrebbero esserci delle complicazioni.

