Paola Di Benedetto/ Dopo aver lasciato Francesco Monte si riprende Matteo Gentili? (Grande Fratello 2018)

08 maggio 2018 Valentina Gambino

Nonostante Paola Di Benedetto neghi l’evidenza, qualcuno conferma la rottura con Francesco Monte. Roberto Alessi, diretto di Vero e Novella 2000, ospite della Domenica Live di Barbara d’Urso non solo ha confermato la fine della storia ma ha rivelato che a prendere questa decisione sia stata proprio l’ex Madre Natura. Secondo i “giri di valzer” di Verissimo invece, l’ex naufraga avrebbe avuto dei problemi con Monte proprio per la sua ospitata nella Casa del Grande Fratello e anche per colpa di Marco Ferri. La giovane infatti, è entrata nella residenza di Cinecittà per parlare con l’ex fidanzato Matteo Gentili. I due si sono confrontati faccia a faccia e la ragazza ha specificato il nuovo interesse per l’ex tronista di Uomini e Donne. Anche il calciatore dentro la Casa ha approfondito la conoscenza di Alessia Prete e tra i due c’è stato di recente anche il primo passionale bacio (e non solo…) Dopo questo contatto approfondito, la notizia di una possibile separazione tra Paola e Francesco si è fatta sempre più evidente…

Barbara d’Urso aggiornerà Matteo?

Barbara d’Urso aggiornerà Matteo Gentili sulle ultime dinamiche? A quanto pare sì. La conduttrice infatti, con molta probabilità riferirà al concorrente che la sua ex fidanzata Paola Di Benedetto sarebbe tornata nuovamente single. Questa notizia sconvolgerà l’animo di Matteo oppure il ragazzo proseguirà la sua frequentazione con Alessia Prete? L’ex Madre Natura intanto, intervistata tra le pagine del settimanale DiPiù, ha le idee molto chiare: “Penso che Matteo, su questa storia del "fidanzato tradito", ci abbia giocato e pure parecchio. E che la abbia sfruttata per apparire in TV. E gli è andata bene, visto che ora è al Grande Fratello ...”. Matteo Gentili inizialmente aveva affermato di essersi sentito tradito dalla sua ex: “Ci sono rimasta male, molto male - ha spiegato nel corso dell’intervista dopo averlo visto nella Casa - La persona che mi sono trovata davanti non è il Matteo che conoscevo, che amavo. Lui non e stato sorpreso di vedermi, si aspettava la mia visita, lo ho capito guardandolo negli occhi. Nel suo sguardo non c'era stupore: però c'era tanta rabbia, tanta cattiveria. Mi sono trovata davanti una persona piena di collera, che non aveva alcuna intenzione di chiarire le cose ma voleva solo continuare ad attaccarmi, ad aggredirmi. E sinceramente non me lo aspettavo”.

Paola smentisce la crisi con Monte

Paola Di Benedetto ha raccontato al settimanale DiPiù di esserci rimasta male dopo il confronto con Matteo Gentili. Dentro la Casa del Grande Fratello ha visto un ragazzo pieno di rabbia e rancore. Nonostante questo, ha la coscienza più che pulita: “So quello che Matteo aveva detto su di me. Però, sinceramente non credevo di trovarmi davanti un muro. Anche perché Matteo sa benissimo come sono andate davvero le cose tra noi. E sa benissimo che, prima di partire per L'Isola dei Famosi, ero stata molto chiara: gli avevo detto che la nostra storia era finita definitivamente e non c'era alcuna possibilità che tornassimo insieme”. Barbara d’Urso quindi, nonostante le chiare parole dell’ex Madre Natura, questa sera riferirà ugualmente ciò che vocifera il gossip? Proprio la Di Benedetto aveva cercato di smentire la rottura con Francesco Monte, “La storia va benissimo. Da quando sono tornata in Italia non ci siamo mai lasciati. Ci separiamo soltanto quando uno dei due ha un impegno di lavoro e l’altro non può accompagnarlo”, ha detto sempre intervistata da DiPiù. Poi ha voluto anche precisare: “Capita di fare i salti mortali, fra treni e aerei, anche solo per vederci poche ore. Ma va bene così, vogliamo fare le cose con calma. Proprio perché è una storia cui entrambi teniamo molto, stiamo cercando di farla crescere piano piano, senza rischiare di bruciare le tappe”, quale sarà la verità?

