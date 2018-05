Patrizia Bonetti confronto con Luigi Favoloso e Mariana/ Cosa succederà? (Grande Fratello 2018)

Patrizia Bonetti, la modella rientra nella Casa del Grande Fratello 2018 per confrontarsi con Luigi Mario Favoloso e Mariana Falace, cosa succederà dopo averli visti?

08 maggio 2018 Valentina Gambino

Durante la nuova puntata del Grande Fratello 2018 in onda questa sera, Patrizia Bonetti con molta probabilità farà una nuova incursione nella Casa più spiata di Cinecittà. La promessa è arrivata proprio da Barbara d’Urso che durante l’intervista a Domenica Live, aveva chiesto alla modella se volesse avere o meno, un confronto con qualcuno ancora in gioco. Lei, mettendo da parte Mariana aveva scelto di incontrare Luigi Mario Favoloso fino a quando Carmelita, le ha detto che ci potrebbe essere la possibilità di farla confrontare con entrambi. Come ben sapete infatti, Mariana la scorsa settimana ha fatto credere all’amica non solo di non averla nominata ma anche se fosse finita in nomination per colpa di Aida Nizar. Una volta fuori dalla residenza più famosa e spiata di Cinecittà però, la ragazza si è accorta del misfatto, meditando – velatamente – vendetta. Quest’oggi durante il prime time in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, avrà modo di confrontarsi faccia a faccia con la Falace.

Patrizia Bonetti dentro la Casa per Favoloso

Ma per Patrizia Bonetti non finisce qui. L’ex gieffina infatti, quando era dentro la Casa del Grande Fratello 2018, aveva instaurato un fortissimo rapporto di feeling e intesa con Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric lasciato proprio durante la passata diretta in onda su Canale 5. Dopo essere rimasto ufficialmente single, il ragazzo pensava di essere pronto per buttarsi tra le braccia di Patrizia ma purtroppo per lui, la ragazza è stata eliminata. Una volta fuori, Luigi si è proprio avvicinato a Mariana, colei – che di fatto – l’ha fatta eliminare dal gioco. A breve la ragazza, dopo essersi confrontata con la Falace avrà un confronto diretto anche con Luigi, per comprendere se ci siano o meno i presupposti per mettere in piedi una nuova relazione d’amore. “Beh, l’interesse di Mariana è nato da pochi giorni, è palese che lei ci stia provando. Non sono maliziosa, leggo bene quello che vedo. Con duecento telecamere puntate addosso, io forse ci sarei stata, magari un bacio sarebbe scappato. La presenza di Nina Moric fuori? Non mi riguarda. Io ho provato un interesse per Luigi, so che era fidanzato, ma cosa ci devo fare?”, ha raccontato in diretta domenica pomeriggio da Barbara d’Urso.

Patrizia Bonetti: i guai con Stefano Ricucci, le dichiarazioni

Patrizia Bonetti, oltre a capire se Luigi Favoloso è oppure no il ragazzo giusto per iniziare una nuova relazione d’amore dovrà fare ancora i conti con l’ex Stefano Ricucci che ha rispedito al mittente le accuse di violenza ai suoi danni. L’imprenditore ha apostrofato la sua ex fidanzata come una “mitomane”. Lei per tutta risposta ha replicato in diretta dalla d’Urso: “Non ero a conoscenza che avesse detto tutte queste cose… mi stupisce che un uomo di 55 anni possa negare cose avvenute realmente”. Poi l’ex gieffina ha proseguito: “Mi ha provocato danni e lesioni che hanno un riscontro medico. Non si può dire che me le sia procurati cadendo dalle scale. Sentire la sua versione diametralmente opposta alla mia significa che è lui la persona che non sta bene. Ho delle prove siamo in causa da tre anni. È stato denunciato d’ufficio. La polizia mi ha creduto subito. Sono fatti realmente accaduti. Mi colpisce quello che dice, non ha dignità come uomo. Sto attendendo, mi fido molto di come stanno andando le cose e ho fiducia nell’Italia”. Come procederanno le vicende personali di Patrizia? Le metterà da parte per cedere alla corte di Favoloso?

