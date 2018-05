Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 8 maggio: tutte le news dalla casa del Grande Fratello

Un'altra grande puntata di Pomeriggio 5 attende il pubblico e gli amanti del trash tra cronaca e le ultime news dalla casa a poche ore dalla nuova diretta. Ecco i dettagli

08 maggio 2018 Hedda Hopper

Pomeriggio 5

A poche ore dalla messa in onda di una nuova diretta del Grande Fratello 2018, Barbara D'Urso si prepara a tenere le redini di Pomeriggio 5 con tutte le novità in arrivo dalla casa a partire dall'ingresso del Ken Umano e finendo al bacio che Matteo e Alessia si sono scambiati. Curiosità e ultimi annunci arriveranno negli ultimi minuti del programma e nell'ultima fascia di solito dedicata proprio all'intrattenimento e il gossip. Come sempre, Pomeriggio 5 riserverà la prima parte del programma alla cronaca nera e ai casi che più stanno facendo discutere l'opinione pubblica tra servizi, collegamenti e interviste esclusive che la D'Urso ama regalare al suo pubblico tra un "caffeuccio" e una diretta social per scegliere vestito e scarpe da indossare. La conduttrice napoletana sa bene intrattenere il suo pubblico con il quale ormai ha intrattenuto un rapporto di fiducia e di rispetto che le permettono di portare a casa importanti ascolti.

ASCOLTI TV AL TOP ANCHE IERI

Anche ieri, con la prima puntata della settimana di Pomeriggio 5, la conduttrice ha portato a casa ottimi ascolti e, in particolare, ha raggiunto uno share del 20%. La puntata di ieri ha raccolto davanti allo schermo 1.765.000 spettatori con il 17.1% di share nella prima parte e 1.895.000 spettatori con il 16.9% nella seconda parte lasciando dietro di 4 e 3 punti la concorrente di Rai1, La vita in diretta. Un altro successo che Barbara D'Urso ha poi festeggiato sui social questa mattina annunciando la doppia diretta che oggi la attende su Canale 5. Un altro doppio successo per la conduttrice?

