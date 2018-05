Pupo al Grande Fratello? / "Non ci andrei nemmeno per un milione di euro", intanto rifiuta Ballando?

08 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Pupo al Grande Fratello?

Pupo si propone per lavorare ancora con Le Iene dopo il servizio sulla marijuana che ha fatto scandalo e creato grandi dibattiti. Il noto cantante è stato ospite mercoledì scorso del programma condotto da Ilary Blasi e Teo Mammucari e a La Zanzara ha specificato: "Condurrei molto volentieri Le Iene. L'altra sera in mezzo a Mammucari e la Blasi è stato veramente divertente". Chissà che il grande successo del suo servizio, diventato in poco tempo virale, non possa portare questa ipotesi a diventare realtà. Di certo Pupo è pronto per nuove esperienze e la televisione gli piace, anche se ha ribadito più volte di detestare i reality show e di non gradire l'ipotesi di andarne a fare uno, come testimonia il suo no a Ballando con le stelle. Ha poi specificato che non parteciperebbe al Grande Fratello o a L'Isola dei Famosi nemmeno se gli dovessero offrire un milione di euro.

IL RIFIUTO A BALLANDO CON LE STELLE

Dagospia riporta alcune parole di Pupo che alimentano le polemiche già nate per il servizio sulla cannabis girato insieme a Le Iene. Il noto cantante ha raccontato infatti di una cena con Danilo Gallinari stella della Nba e come quando arrivò il conto da 240 dollari per sette si erano messi tutti a dividere il conto a seconda delle portate, considerando che il cestista guadagna ben 21 milioni l'anno. Ha parlato poi anche delle sue donne e delle relazioni sia con la moglie che con la fidanzata oltre a delle feste private organizzate a Kiev. Enzo Ghinazzi è un personaggio che per molto tempo è rimasto in silenzio, ma ultimamente ha deciso di farsi sentire per diversi motivi, scatenando diverse polemiche come quella che è legata proprio alla marijuana e viene dal servizio de Le Iene Show. Staremo a vedere se proprio Pupo avrà voglia di esprimersi ancora in merito a quanto accaduto.

IL SERVIZIO ALLE IENE E TANTE POLEMICHE

Pupo è entrato in un vortice di polemiche per il servizio andato in onda a Le Iene Show la settimana scorsa. Il noto cantante infatti è stato protagonista di un servizio inchiesta che lo ha portato a viaggiare con Le Iene negli Stati Uniti d'America, precisamente in California dove è possibile fumare l'erba anche per una scelta ricreativa. Le immagini di Pupo che si fa il suo primo bong della vita sono diventate virali, facendo ridere molti ma creando anche delle polemiche. Pupo ha sottolineato a La Zanzara da Cruciani e Parenzio: "A Le Iene sono andato gratis, dei soldi non me ne frega niente. A L'Isola dei Famosi e al grande Fratello non andrei nemmeno per un milione di euro". Intanto sono arrivate anche le voci di un rifiuto proprio di Enzo Ghinazzi a Ballando con le stelle che confermerebbe la linea dura del cantante contro i talent/reality show. Difficile pensare quindi che lo vedremo in programmi del genere anche nei prossimi anni.

