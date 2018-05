Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico: Sara Affi Fella annuncia la scelta?

Registrazione Uomini e Donne trono classico: Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro e Nilufar Addati tornano in studio. Sara annuncia la data della scelta?

08 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Sara Affi Fella

Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro e Nilufar Addati tornano in studio per una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Dopo la scelta di Nicolò Brigante che ha lasciato lo studio con Virginia Stablum, le prossime a scegliere saranno Sara e Nilufar. Nella registrazione odierna, ad annunciare la scelta, potrebbe essere una tra la Affi Fella e la Addati. Entrambe le troniste napoletane stanno conoscendo da tempo i propri corteggiatori. Se Sara è divisa tra Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, Nilufar continua a non avere le idee chiare su Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari. Con Giordano, il rapporto procede tra alti e bassi. I due, infatti, passano dalle esterne dolci e romantiche e scontri accesi al punto che, nella scorsa registrazione, quando Giordano, rivolgendosi a Nilufar, ha detto “Devi stare zitta”, Maria De Filippi ha attaccato il ragazzo per il suo atteggiamento. Più che Nilufar, infatti, la più vicina alla scelta è sicuramente Sara, sempre più presa da Lorenzo Riccardi. Anche la tronista napoletana sceglierà con le stesse modalità di Nicolò Brigante?

MARIANO CATANZARO SOTT’ACCUSA

Se il pubblico di Uomini e Donne aspetta con ansia di scoprire quali saranno le scelte di Sara Affi Fella e Nilufar Addati, quella di Mariano Catanzaro è ancora molto lontana. Il tronista napoletano continua a far discutere per l’atteggiamento che ha con le sue corteggiatrici. Ad oggi, infatti, Catanzaro non è ancora riuscito ad instaurare un rapporto profondo con le sue pretendenti. Nei confronti di Mariano, le critiche sono all’ordine del giorno. Nel corso dell’ultima registrazione ha scatenato un’accesa polemica dopo che è stato beccato in discoteca durante una serata infrangendo le regole del programma. Dopo aver sperato tanto di vederlo sul trono, il pubblico di Uomini e Donne ha bocciato totalmente il trono di Mariano che potrebbe lasciare il programma di Maria De Filippi anche senza scegliere.

