Simona Izzo/ Pentita di aver difeso Aida Nizar? (Grande Fratello 2018)

Simona Izzo, anche stasera si parlerà dei problemi legati alla showgirl spagnola Aida Nizar che ha portato anche alla squalifica di Baye Dame. (Grande Fratello 2018)

Simona Izzo è stata di nuovo interpellata dai fan del Grande Fratello 15 per via dell'ultimo episodio drammatico con protagonista Aida Nizar. In tanti infatti si stanno rivolgendo ai volti noti del reality perché il cosiddetto branco, ovvero quasi tutto il gruppo della Casa, cessi il fuoco contro la concorrente spagnola. Ancora una volta l'opinionista ha ribadito un concetto espresso nell'ultima diretta, in cui ha ricordato un passo del Talmud, il testo sacro ebraico, in cui si avvisa i fedeli a non far piangere e donne, dato che Dio conta le loro lacrime. Ed è questa la stessa risposta che la regista ha voluto dare a chi sta commentando la diretta del reality approfittando del suo profilo Instagram. Il gruppo infatti ha preso in giro Aida per via delle sue abitudini e imposizioni alimentari e per i telespettatori, che ormai osannano la spagnola, si è trattata dell'ennesima discussione senza senso. Di contro la Izzo si è anche dovuta difendere dalle accuse di chi l'ha criticata in questi giorni, per via del suo intervento poco garbato proprio nei confronti della gieffina spagnola. In un momento in cui Aida si trovava in confessionale, la regista ha chiesto alla donna di interrompere le polemiche. Una frase che, come specifica in un post su Facebook, è collegata alla sua speranza che i toni si ridimensionassero.

IL FILM SUL REALITY

Il Grande Fratello 15 sta di certo regalando a Simona Izzo diverso materiale per girare e ideare il film che ha deciso di fare sul reality. Un annuncio che aveva già fatto durante la sua precedente esperienza alla versione Vip del programma e che ha ribadito in seguito ai gravi episodi avvenuti nella Casa. L'opinionista, anzi "emozionista" come ama definirsi, ha la possibilità di avere un ruolo centrale nel programma, molto di più di quanto è riuscita a far vedere in questa prima fase. Soprattutto per risollevare le sorti di uno show che Maurizio Costanzo ha definito di recente come "una discarica". Sono gli stessi fan a chiedere alla Izzo un intervento più mirato, ovviamente a favore di Aida Nizar, ma la regista sembra subire ancora una volta la supremazia di Cristiano Malgioglio, con una personalità di certo più eccentrica di quella della regista. E' possibile tuttavia che la Izzo stia solo rodando i motori in attesa del momento giusto, un atteggiamento che ha avuto anche al GF Vip, quando ha aperto i rubinetti solo dopo aver osservato a lungo i concorrenti della Casa. C'è una forte possibilità che la regista, come un leone sul punto di spiccare verso la preda, sia per ora in osservazione e che sia pronta a sfoggiare la sua indiscussa capacità di analisi in un secondo momento.

