Simone Coccia/ Verrà eliminato? Dal sostengo della Pezzopane alla difesa di Aida Nizar (Grande Fratello 2018)

Simone Coccia, verrà eliminato dalla Casa del Grande Fratello 2018? L'ex spogliarellista ha ricevuto il sostegno della fidanzata Stefania Pezzopane, ecco le sue ultime parole.

08 maggio 2018 Valentina Gambino

Simone Coccia

Simone Coccia è uno dei concorrenti che meglio sta reggendo il "colpo" di questa bislacca edizione del Grande Fratello 2018. L'ex spogliarellista è entrato nella Casa con il perfetto ruolo di latin lover ma ben presto, si è rivelato essere una persona molto buona, generosa ed altruista. Ecco perché, proprio lui è stato l'unico a difendere Aida Nizar dalle accuse e gli attacchi del branco durante le prime settimane di gioco. Questa sera, nel corso del nuovo appuntamento in prime time condotto da Barbara d'Urso, rischia l'eliminazione ma difficilmente abbandonerà il gioco. Il pubblico da casa infatti, ha imparato ad apprezzarlo molto e le parole di Stefania Pezzopane, hanno contribuito a delineare il suo profilo all'interno del reality show. A questo punto, dopo svariate interviste, ci chiediamo se la Carmelita Nazionale, riuscirà o meno a fare entrare la politica dentro la residenza di Cinecittà per potergli fare una gradita sorpresa. Permaloso e fumantino, prima di mettersi in discussione davanti alle telecamere, ha diffuso il suo motto: “non mi avrete mai come mi volete voi”.

Stefania Pezzopane difende Simone Coccia

Stefania Pezzopane ospite in studio nel corso di Domenica Live, ha parlato del fidanzato Simone Coccia, definendolo un ragazzo molto sensibile. Anche gli sms apparentemente hot scambiati con Lucia Bramieri per la politica non sono stati un problema: “Sono una donna matura, conosco gli uomini, so percepire l'inganno con grande capacità di prevedere, e so anche che siamo una coppia mediatica, e che spesso per questo ci sono persone che utilizzano questo fatto per guadagnare notorietà. A proposito dei messaggini, sono stati diffusi per farne un argomento di gossip”, ha raccontato confrontandosi con Barbara d’Urso, padrona di Casa del Grande Fratello 2018. Simone è stato definito dalla Pezzopane come un uomo giocherellone e senza secondi fini: “Non c'è niente che possa trasformare un rapporto. Se un rapporto cambia per un messaggino allusivo, non è una storia seria, ma un gioco. Io non sto giocando e credo neanche lui. In quattro anni accadono tante cose…”. Questa sera il pubblico da casa premierà Simone Coccia oppure lo manderà a casa?

Simone resa in Casa? La posizione al fianco di Aida

“È un ragazzo che non ha conosciuto il padre, che ha vissuto i primi anni della sua vita con una madre amorevole ma in condizioni difficili, che è andato in missione in Albania a 17 anni e mezzo e che ha provato tutti i mestieri del mondo, che ha fatto anche degli errori e che ha un sogno e sta cercando di raggiungerlo, io sono la sua compagna e non ho il diritto di fermare alcun sogno semmai ho il piacere di condividerlo”. Queste le parole di Stefania Pezzopane durante Domenica Live, raccontando il suo Simone Coccia. Un uomo che la fa divertire moltissimo esattamente come sta facendo anche nella Casa del Grande Fratello 2018. Il 34enne con un passato da spogliarellista, si diverte con gli altri coinquilini ed ha un rapporto sereno praticamente con tutti. Durante le prime battute di gioco, il suo prendere posizione al fianco di Aida Nizar, aveva creato delle piccole problematiche che però, con il corso del tempo si sono risolte. Ecco perché, crediamo che lui questa sera, non rischierà affatto il suo posto in gioco.

