SIMONE RUGIATI E FRANCESCA DE ANDRÈ, NUOVO FLIRT?/ Gaffe a Pomeriggio 5: "Non c'è nulla di male, siamo single"

Simone Rugiati e Francesca De Andrè, flirt in corso tra lo chef e l'ex fidanzata di Daniele Interrante? Beccati insieme durante una cena intima, spiegano la paparazzata così.

08 maggio 2018 - agg. 08 maggio 2018, 18.26 Stella Dibenedetto

Simone Rugiati e Francesca De Andrè

Ancora gossip a Pomeriggio 5 per la pagina dedicata a Simone Rugiati, che nelle ultime settimane è stato il protagonista della cronaca rosa a causa del suo presunto flirt con Francesca De Andrè. Come già anticipato dai due protagonisti a mezzo stampa, fra loro attualmente c'è soltanto una profonda amicizia, ma la nipote di Fabrizio De Andrè, ospite di Barbara D'Urso, con una piccola gaffe ha portato alla luce la situazione sentimentale del noto cuoco: "Se ci fossimo baciati non ci sarebbe niente di male perché siamo entrambi single". La De Andrè ha infatti annunciato, probabilmente involontariamente, che Simone Rugiati è attualmente libero da legami sentimentali, svelando fra le righe che la sua relazione con la modella Ahlam El Brinis è soltanto un lontano ricordo. Simone Rugiati confermerà le dichiarazioni rilasciate da Francesca De Andrè a Pomeriggio 5? E cosa nasconde la loro amicizia così profonda? (Agg. di Fabiola Iuliano)

"MACCHÈ, FRANCESCA È UN'AMICA"

Flirt in corso tra Simone Rugiati e Francesca De Andrè? Il gossip è esploso dopo che il settimanale Nuovo ha sorpreso i due insieme durante una cena intima durante la quale non sono mancati i sorrisi, gli sguardi complici e piccoli gesti che potrebbero far pensare ad un’amicizia speciale. Le foto dell’incontro tra uno degli chef più famosi della televisione italiana e la figlia di Cristiano De Andrè hanno fatto subito il giro del web scatenando rumors di ogni genere. Tra Simone e Francesca, però, non ci sarebbe alcuna liason segreta. Tra i due ci sarebbe un’amicizia ormai datata e che hanno scelto di celebrare con una cena. A spiegarlo è stato lo stesso Rugiati che, ai microfoni di Nuovo Tv, ha dichiarato: “Macchè… - ha spiegato alla rivista - Francesca è un’amica, non ci vediamo da tempo e ci siamo incontrati per cenare assieme!». Nessuna nuova coppia in arrivo, dunque, per il mondo dello show business come, invece, qualcuno aveva ipotizzato.

SIMONE RUGIATI E FRANCESCA DE ANDRE’: SOLO UN’AMICIZIA

Tra Simone Rugiati e Francesca De Andrè c’è solo stima e affetto sincero. Nessun interesse sentimentale tra i due che hanno delle vite private differenti. Lo chef, infatti, è fidanzato con la modella Ahlam El Brinis, più giovane di lui di 14 anni. I due si sono conosciuti la scorsa estate in discoteca e, da allora, fanno coppia fissa. Nessuna novità sentimentale all’orizzonte, invece, per Francesca De Andrè. Dopo aver vissuto una lunga e importante storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne, Daniele Interrante, la nipote di Fabrizio De Andrè non ha ancora incontrato l’uomo giusto. Nonostante sia molto corteggiata, infatti, Francesca non ha trovato un pretendente che la faccia innamorare davvero e la convinca ad iniziare una nuova storia. In attesa d’incontrare il principe azzurro, dunque, la De Andrè trascorre il suo tempo con gli amici.

