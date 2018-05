Striscia la notizia vs Grande Fratello 2018/ Nuove accuse: Lucia spronata ad avere rapporti con Filippo?

08 maggio 2018 Annalisa Dorigo

I reality show sono da sempre terreno fertile per Striscia la notizia, molto attenta a smascherare stranezze ed irregolarità. Dopo avere visto per mesi il tg satirico di Antonio Ricci dedicarsi a L'Isola dei famosi e all'ormai celebre canna-gate, questa volta è il Grande Fratello ad essere finito nel mirino del programma. Nella puntata andata in onda ieri sera, infatti, Ficarra e Picone hanno lanciato un servizio relativo ad un fatto non troppo chiaro avvenuto all'interno della Casa e riguardante alcune dichiarazioni di Lucia. Secondo quanto da lei riportato, la produzione l'avrebbe spinta ad avere dei rapporti intimi con Filippo davanti alle telecamere, lasciando chiaramente intendere alla necessità di fare audience: "Lucia dice sulla questione che ha sbroccato pure con uno della produzione, che evidentemente la spronava a darci dentro davanti alle telecamere per fare più audience. Una dichiarazione scomoda, tanto che la regia fa abbassare il volume dei microfoni".

LA PRODUZIONE DEL GRANDE FRATELLO GUIDA I CONCORRENTI?

Il Grande Fratello ha bisogno di fare ascolti, su questo non c'è dubbio, e per arrivare a tenere alto l'interesse del pubblico guiderebbe i vari concorrenti nel loro percorso all'interno della Casa. Ne è certa Striscia la notizia che ieri ha lanciato un filmato relativo a dei consigli che la produzione darebbe ai ragazzi, a partire da Lucia, invitata ad avere rapporti intimi con Filippo davanti alle telecamere. Si tratta di parole al momento prive di conferme ma nei confronti delle quali si attende la replica di Barbara d'Urso. Quest'ultima aveva annunciato fin dall'inizio del reality di non temere Antonio Ricci e di essere pronta ad affrontare ogni critica, a differenza di quanto accaduto per Alessia Marcuzzi a L'Isola dei famosi (nome mai fatto ma il riferimento era apparso evidente). Ma, a quanto pare, Striscia la notizia non si tira indietro neppure in presenza della Carmelita nazionale, storicamente amica di Ricci: arriverà presto la sua replica?

